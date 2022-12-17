ولفت ديشان إلى إن منتخب الأرجنتين الحالي يضم سبعة لاعبين من الذين تواجهوا مع فرنسا في كأس العالم 2018 في روسيا عندما فاز الديوك (4-3) في دور الستة عشر ولكن "فريقهم مختلف اليوم ومبارياتهم كانت مختلفة. التشكيلة مختلفة والخطة وأسلوب اللعب"، مضيفاً: "يجب أن نكون مستعدين لأي سيناريو".

وتطرّق ديشان إلى الفيروس الذي طال عدداً من اللاعبين قائلاً "أنا بخير شخصياً ونحرص على التعامل مع اللاعبين المصابين. سأحصل على معلومات اليوم وهذه الليلة. نحن نتخذ أقصى الاحتياطات للتعامل مع الفيروس من دون المبالغة في ذلك. كنا نفضل ألا يكون موجوداً، لكننا نتعامل معه بأفضل طريقة ممكنة مع الطاقم الطبي".

وعن حجم الجمهور الأرجنتيني الكبير في الدوحة، قال ديشان إن "الأرجنتين لديها تأييد جماهيري كبير. سيُسمع المشجعون الفرنسيون في الملعب لكن الجمهور الغالب سيكون أرجنتينياً. أتوقع جواً أرجنتينياً خالصاً مع الكثير من الأغاني. إنه في الواقع أمر جيد. لكن خصمنا ليس في المدرجات بل في أرض الملعب غداً سيكون لأحد الفريقين نجمة ثالثة".

وعن مستقبله مع المنتخب الفرنسي، قال: "المنتخب هو أفضل شيء حدث لي في مسيرتي. إنه شغف على أعلى المستويات وأنا سعيد جداً لوجودي هنا. أهم شيء هو المنتخب. هو فوق كل شيء وأنا في خدمته. نتيجة الغد لن تؤثر على قراري. ما يدور في ذهني هو المباراة فقط".

وأبدى انزعاجه من سؤال عن أفضل لاعب في العالم كريم بنزيمة الذي غادر البعثة منذ البداية نتيجة الإصابة قائلاً: "لن أجيب عن هذا السؤال. لقد أصيب لاعبون عديدون بمن فيهم كريم. لدي 24 لاعباً منذ إصابة لوكا هرنانديز ولا أتعامل مع توجيه دعوات للاعبين، ولا أعرف ما إذا كان بنزيمة سيكون هنا في النهائي كضيف. ما يهمّني هو 24 لاعباً غداً ضد الأرجنتين".