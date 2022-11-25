ديباي: "لم نستطع الاستحواذ على الكرة" من قبل beIN SPORTS November 25, 2022 20:48 1:23 دقيقة أكد ممفيس ديباي بأن المنتخب الهولندي فشل في الاستحواذ على الكرة ما سهل من مهمة الإكوادور التي قدمت مستوى جيد. مقابلات ممفيس ديباي المنتخب الهولندي كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:33 دقيقة هاري كاين: "واجهنا منتخبًا قويًا" 0:35 دقيقة مباراة الأرجنتين والمكسيك - التغطية الخاصة 0:35 دقيقة مباراة فرنسا والدنمارك - التغطية الخاصة 0:35 دقيقة مباراة بولندا والسعودية - التغطية الخاصة 30:13 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لمنتخب تونس 0:35 دقيقة مباراة تونس وأستراليا - التغطية الخاصة 1:23 دقيقة ديباي: "لم نستطع الاستحواذ على الكرة" 2:45 دقيقة الولايات المتحدة تفرض التعادل على إنكلترا 31:48 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لمنتخب السعودية 2:43 دقيقة الفقرة التحكيمية لمباراة قطر والسنغال