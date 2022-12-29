جدارية لميسي حاملاً الكأس ومرتدياً البشت في الأرجنتين December 29, 2022 14:19 2:35 دقيقة أثارت صورة ليو ميسي بالبشت العربي تساؤلات عدة في الشارع الأرجنتيني عن رمزية وأهمية هذا اللباس في المجتمع القطري لدرجة أن أول جدارية رُسمت في العاصمة هناك، كانت صورتَهُ حاملاً الكأس ومرتدياً البشت. تقارير إخبارية ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:22 دقيقة أنشيلوتي: " لن تنتهي مسيرتي مع الريال بقرار مني" 0:43 دقيقة قرار يشجع على الحضور الجماهيري في "خليجي 25" 2:35 دقيقة البشت الذي ارتداه ميسي يثير التساؤلات في الأرجنتين 0:53 دقيقة مبابي يعترف بعدم تخطيه خسارة نهائي قطر 2022™ 1:13 دقيقة خاكبو متحمس لتجربته الجديدة مع ليفربول 1:13 دقيقة غوارديولا يرى أنّ هالاند لم يصل إلى أفضل مستوياته 0:57 دقيقة أتلتيكو مدريد يأمل تجاوز غياباته أمام إلتشي 2:40 دقيقة ريال بيتيس يستقبل بيلباو في مواجهة محفوفة بالمخاطر 4:19 دقيقة مانشستر سيتي يعود بفوز ثمين من أرض ليدز يونايتد 4:26 دقيقة مبابي يقود باريس سان جيرمان للفوز على ستراسبورغ