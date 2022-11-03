وتعرض فيرنر لإصابة حادة على مستوى أربطة الكاحل الأيسر الأربعاء خلال مباراة فريقه أمام مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني في الجولة السادسة الأخيرة من دوري المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، في خبر سيئ لمدرب المنتخب الألماني هانزي فليك الذي يستعد للإعلان عن التشكيلة النهائية من 26 لاعباً للعرس العالمي المقرر في الفترة بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي و18 كانون الأول/ديسمبر المقبل.