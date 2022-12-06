برونو فيرنانديز: "المنتخب المغربي قوي جداً" من قبل beIN SPORTS December 6, 2022 22:38 1:32 دقيقة أكد برونو فيرنانديز بأن المنتخب المغربي قوي جداً نظراً لعناصره التي تنشط في أندية أوروبية كبيرة كما شدد على توخى الحذر أمامه لأنه تصدر مجموعته كما أنه أطاح بإسبانيا من البطولة. مقابلات منتخب البرتغال برونو فرنانديز كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة سانتوس: "كانت مباراة جيدة بالنسبة لنا" 1:32 دقيقة برونو فيرنانديز: "المنتخب المغربي قوي جداً" 5:27 دقيقة المنتخب البرتغالي يتجاوز مطب سويسرا بفوز كبير 1:12 دقيقة ياسين بونو يهدي التأهل التاريخي للشعب المغربي 4:44 دقيقة منتخب المغرب يسطر تأهلاً للتاريخ على حساب إسبانيا 21:36 دقيقة شحاتة يشيد باستضافة دولة قطر لكأس العالم 2:47 دقيقة الغترة والعقال يوحدان جماهير كأس العالم 2:28 دقيقة المغرب يسعى لتخطي إسبانيا ومواصلة مشواره الرائع 0:44 دقيقة الركراكي يؤكد ثقته الكبيرة بلاعبيه 2:05 دقيقة أبراج الدوحة تتزيّن بصور بيليه ومبابي