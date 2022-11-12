بالزي الخليجي.. ريغوبير سونغ مدرب الكاميرون يغادر إلى أبوظبي رفقة لاعبيه من قبل beIN SPORTS November 12, 2022 14:05 1:24 دقيقة وصلت بعثة المنتخب الكاميروني إلى أبوظبي لخوض آخر معسكر تدريبيّ قبل التوجّه إلى الدوحة لخوض نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية المنتخب الكاميروني كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:24 دقيقة منتخب الكاميرون يحط الرحال في أبوظبي 4:13 دقيقة ميتروفيتش وفلاهوفيتش يعيدان ظاهرة الثنائيات 3:21 دقيقة منتخب التنين الأحمر يتوق إلى تجاوز دور المجموعات 2:37 دقيقة بايل يقود أحلام ويلز في مونديال قطر 0:45 دقيقة بعثة الأوروغواي تحط رحالها في أبو ظبي 4:11 دقيقة متحف الفن الإسلامي صرح تاريخي وثقافي 1:33 دقيقة معتز برشم سفير كأس العالم FIFA قطر 2022™ 2:11 دقيقة ناصر الخاطر في لقاء حصري مع beIN SPORTS 1:50 دقيقة المنتخب الأميركي بدأ تدريباته في قطر 0:37 دقيقة مجسم كأس العالم يصل إلى المملكة العربية السعودية