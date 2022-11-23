وأنهت ألمانيا الشوط الأول بهدف إيلكاي غوندوغان 33 من ركلة الجزاء، لكن اليابان ضربت بقوة في الشوط الثاني فسجل لها ريتسو دوان 75 و أسانو 83.

النقل المباشرة (الشوط الثاني):

- نهاية المباراة بفوز تاريخي لليابان 2-1

- د 83 اليابان تصعق ألمانيا تسجل الهدف الثاني عن طريق تاكوما أسانو الذي سدد كرة قوية جداً من زاوية ضيقة في سقف المرمى.

- د 75 هدف التعادل لليابان بقدم ريتسو دوان الذي سددد كرة قوية عائدة من نوير.

- د 74 هذه المرة التألق من نوير لكرة ولا أجمل سددها جونيا ايتو .



- د60 غوندوغان يصيب القائم بتسديدة أرضية مركزة

- مستوى اليابان يتحسن في الدقائق العشر الأخيرة.

- د 51 فاصل مهاري رائع من موسيالا لكن نهاية الكرة عالية.

- الشوط يبدأ بقوة بتسديدة من غنابري علت فوق المرمى.

النقل المباشر (الشوط الأول):

- 45+6 شوط ينتهي بالتقدم الألماني المستحق 1-0، مع لعب نظيف للغاية بدون أي بطاقة صفراء.

- 45+5 كاي هافيرتز يسجل هدفاً ثانياً لألمانيا يلغيه الحكم بعد الاستماع لحكم الفار.

رقم: أول هدف لغوندوغان في كأس العالم، و9 أهداف في 22 مباراة مع منتخب ألمانيا منذ بداية عام 2021 ، بعد أن سجل ثمانية أهداف في 42 مباراة للمنتخب الوطني بين عامي 2011 و 2020.

- هدف د33، غوندوغان يفتتح التسجيل لألمانيا من ركلة جزاء أعلن عنها الحكم بسبب مخالفة من حارس اليابان غوندا على راوم.

- د 28 غوندوغان يسدد كرة قوية يسمك بها شويتشي غوندا حارس اليابان

- انتصف الشوط.

- دايزن مايدا د 09 يهز الشباك الألمانية ولكن من موقع متسلل. هذه الهجمة يجب أن تعطي بعض الإشارات بأن اليابان بإمكانها صناعة مرتدات قوية.

- د 05 لا يزال الحذر عنوان الدقائق الأولى.

تشكيلة كل من ألمانيا واليابان:

أرقام قبل اللقاء:

- تلتقي ألمانيا أمام اليابان للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، ولم يخسر المنتخب الألماني أمام اليابان في مواجهتيها السابقتين (ف1 ت1)، وكلاهما مباريات ودية دولية، الأولى في 2004 (3-0) والثانية في 2006 (2-2). وجاءت جميع أهداف المواجهتين في الشوط الثاني.

- فازت ألمانيا بكأس العالم 4 مرات، وهي أكثر منتخب أوروبي تحقيقًا للبطولة (إيطاليا أربع مرات أيضًا)، من بين جميع الدول، حققت البرازيل اللقب أكثر منهم (5 مرات).

- ستكون هذه المشاركة الــ20 لألمانيا في نهائيات كأس العالم، لتصبح ثاني أكثر منتخب تواجدًا بالبطولة بعد البرازيل، كانت آخر مرة لم يشاركوا فيها في نسخة كأس العالم عام 1950، ومنذ ذلك الحين تجاوزوا الدور الأول في كل نسخة باستثناء 2018، عندما احتلوا المركز الأخير في مجموعتهم.

- سيكون هذا الظهور السابع على التوالي لليابان في نهائيات كأس العالم، والذي بدأ منذ عام 1998، كما إنها ثاني أطول سلسلة من المشاركات المتتالية في كأس العالم من قبل دولة آسيوية خلف كوريا الجنوبية 10 بطولات متتالية (بما في ذلك 2022).

- بعد أن وصلت إلى دور الستة عشر في 2018، تتطلع اليابان إلى الوصول إلى مراحل خروج المغلوب بكأس العالم في نسخ متتالية لأول مرة في تاريخها.