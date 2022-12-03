وافتتح المنتخب الهولندي التسجيل مبكراً عن طريق ممفيس ديباي في الدقيقة 10 قبل أن يضيف الظهير دالي بليند الهدف الثاني في الدقيقة 45+1.

وفي الدقيقة 76 ضيق حاج رايت لاعب منتخب أميركا الفارق بإحرازه هدف بلاده الوحيد قبل أن يسجل أفضل لاعبي المباراة دينزل دومفريس هدف هولندا الثالث في الدقيقة 46.

مباراة هولندا والولايات المتحدة .. أحداث المباراة لحظة بلحظة

الدقيقة 90 + 7 المنتخب الهولندي ينهي الأمور على أفضل ما يكون ويحسم صعوده إلى ربع النهائي بتغلبه على الولايات المتحدة (3-1) أفضل عودة للمنتخب الهولندي إلى نهائيات كأس العالم بعد الفشل في التأهل إلى مونديال 2018.

الدقيقة 81 - دومفريس يتوج تألقه في اللقاء بهدف رائع من تمريرة عرضية من دالي بليند ليكون بذلك صنع هدفين وأحرز هدف حسم الفوز والتأهل.

الدقيقة 76 – المنتخب الأميركي يعود للمباراة من جديد بوليسيتش انطلق من الجانب الأيمن ومرر كرة أرضية أحرز منها حاجي أمير رايت الهدف الأول لأميركا.

الدقيقة 70 - تيرنر يواصل تقديمه لأداء استثنائي ويتصدى لتسديدة دي يونغ الصاروخية ثم لرأسية ديباي الذي كان متسللاً.

الدقيقة 61 - دائماً الخطورة من جانب ممفيس ديباي الذي سدد كرة صاروخية أنقذها ببراعة مجدداً تيرنر.

الدقيقة 50 - فرصة خطيرة لمنتخب هولندا مجدداً الظهير الأيمن الطائر دومفيرس يواصل إهداءه للتمريرات العرضية الخطيرة ممفيس كاد أن يحرز الهدف الثالث إلا أن الحارس تيرنر أخرجها في الوقت المناسب.

الدقيقة 46 - انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب الهولندي 2 - 0

الدقيقة 46 +1 - هولندا تسجل مجدداً !!! على الرغم من سيطرة أميركا إلا أن الحسم دوماً من جانب الطواحين ..دائماً الحل من جانب دومفريس الذي مرر الكرة رائعة لدالي بليند فسددها الأخيرة مباشرة في المرمى في نسخة مكررة من الهدف الأول.

الدقيقة 42 - تسديدة رائعة من تيموتي وياه والحارس أندريس نوبرت يواصل التألق ويخرج الكرة بصعوبة (أميركا تنهي الشوط الأول على أفضل ما يكون ولا ينقصها إلا تسجيل هدف التعادل).

الدقيقة 40 - المنتخب الأميركي مسيطر بشكل كامل حالياً إلا أن خبرة لاعبي الولايات المتحدة لا تسعفهم لاستغلال الفرص المتتالية.

ممفيس ديباي أحرز الهدف رقم 43 له مع المنتخب الهولندي ليصبح ثاني هدافي منتخب الطواحين على مدار تاريخه .. الأول هو روبن فان بيرسي برصيد 50 هدف.

الدقيقة 20 – ممفيس ديباي سدد كرة مباشرة ذهبت إلى خارج الملعب.

الدقيقة 10 – ممفيس ديباي أحرز أول أهداف الدور ثمن النهائي .. مهاجم برشلونة استغل تمريرة أرضية رائعة من دينزل دومفريس وسدد الكرة مباشرة محرزاً الهدف الأول لهولندا.

الدقيقة الثانية – المبادرة السريعة من جانب المنتخب الأميركي .. كريستيان بوليسيتش انفرد تماماً بالمرمى وحارس هولندا أندريس نوبرت أنقذ الموقف.

الدقيقة الأولى – انطلاق أول مواجهات ثمن النهائي بين هولندا متصدرة المجموعة الأولى وأميركا ثانية المجموعة الثانية. المباراة تقام على استاد خليفة الدولي ويحكمها الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو.

تشكيلة المنتخبين