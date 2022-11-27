وحافظ أسود الأطلس بذلك على شباكهم نظيفة للمباراة الثانية على التوالي رغم أنهم واجهوا كرواتيا وصيفة بطل العالم وبلجيكا الثانية في التصنيف العالمي.

وسجل عبد الحميد صابري هدف المغرب الأول في الدقيقة 73 ثم زكريا أبوخلال الهدف الثاني في الدقيقة 90 + 2 رافعاً رصيد بلاده إلى 4 نقاط.

من جانبه تجمد رصيد المنتخب البلجيكي عند 3 نقاط.

مباراة بلجيكا والمغرب - التفاصيل والأحداث

الدقيقة 90 + 2 - هجمة مرتدة رائعة للمغرب زياش مرر لأبوخلال داخل منطقة الجزاء الذي أودعها الشباك بطريقة رائعة.

الدقيقة 85 – المباراة أصبحت تجري على صفيح ساخن .. المنتخب البلجيكي ألقى بكل ثقله ويهاجم بشراسة الآن سعياً لإدراك التعادل ولاعبو المغرب يتحينون الفرصة لشن هجمات مرتدة بالغة الخطورة.

الدقيقة 73 - (هدففففففف) عبدالحميد صابري يسدد ركلة حرة مباشرة ويضعها في الشباك مباشرة مسجلاً هدف التقدم لأسود الأطلس.

الدقيقة 65 – ديريس ميرتينز البديل يعبر عن نفسه بقوة ويطلق تسديدة صاروخية أنقذها الحارس المتألق المحمدي.

الدقيقة 57 - سفيان بوفال الرائع استلم كرة حكيم زياش ثم توغل وسددها رائعة من الجانب الأيسر ذهبت إلى خارج الملعب.

الدقيقة 51 - رد سريع من جانب بلجيكا .. إيدين هازار سدد كرة صاروخية أنقذها المتألق المحمدي إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 50 - أسود الأطلس يستهلون الشوط الثاني بقوة، حكيم زياش أطلق تصويبة من على حدود منطقة الجزاء وكورتوا أمسك الكرة بثبات.

الدقيقة 46 - انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 45 +2 – حكيم زياش سدد ركلة حرة مباشرة أخطأ كورتوا الإمساك بالكرة وسكنت الشباك إلا أن حكم المباراة المكسيكي سيزار أرتورو ألغى الهدف بداعي تسلل رومان سايس بعد الرجوع لتقنية الـVAR.

الدقيقة 35 - أشرف حكيمي ينسل من دفاع بلجيكا ويستلم الكرة بنجاح ويسبق الدفاع البلجيكي إلا أنه سدد الكرة مباشرة بدلاُ من أن يمررها عرضية فذهبت فوق عارضة كورتوا.

الدقيقة 30 – المنتخب المغربي تخلى عن تحفظه الدفاعي وانطلق هجومياً الآن بفضل ضغط سليم أملاح وسفيان أمرابط على لاعبي المنتخب البلجيكي.

الدقيقة 21 – الظهور الأول للمغرب هجومياً .. حكيم زياش أطلق تسديدة صاروخية والكرة ذهبت فوق العارضة.

الدقيقة 19 - المنتخب البلجيكي هو الأفضل وانكماش واضح من جانب المغرب الذي يحظى بدعم جماهيري هائل في الملعب.. توما مونييه أطلق تسديدة قوية أمسكها بثبات المحمدي.

الدقيقة 15 – ضغط متواصل من المنتخب البلجيكي على مرمى المغرب .. لاعبو بلجيكا يبدون أفضل بكثير من ظهورهم الأول أمام منتخب كندا.

الدقيقة 5 – بداية قوية من جانب بلجيكا .. ميشي باتشواي انبرى لكرة جاءته من الجانب الأيسر انقض عليها حارس المغرب البديل الذي حل في آخر لحظة بديلاً لبونو .. منير المحمدي وأخرجها إلى ركنية.

الدقيقة الأولى – انطلاق المباراة المرتقبة بين المنتخبين البلجيكي والمغربي، قمة متكافئة بين بلجيكا وأسود الأطلس يسعى فيها المنتخب المغربي لترجمة قومته وخبرة لاعبيه إلى واقع على أرض الملعب، فيما تطمح بلجيكا إلى تحقيق الفوز الثاني توالياً.

هذه هي المباراة رقم 50 لبلجيكا في نهائيات كأس العالم

تعديل على تشكيلة المنتخب المغربي | ياسين بونو غادر المباراة قبل انطلاقها بسبب إصابة عضلية في فخذه الأيمن.

تشكيلة المنتخبين