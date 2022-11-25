أقيمت المباراة على استاد أحمد بن علي في الريان وسيطر عليها المنتخب الإيراني وأضاع العديد من الفرص وتقدم أخيراً في الدقيقة 90+9 عن طريق روزبه جشمي قبل أن يضيف رامين راضئيان الهدف الثاني في الدقيقة 90+11.

بذلك اقتنص منتخب إيران أول 3 نقاط فيما تجمد رصيد المنتخب الويلزي عند نقطة وحيدة.

مباراة ويلز وإيران - تفاصيل وأحداث المباراة

الدقيقة 90+ 11 – منتخب إيران يقدم أجمل مبارياته في تاريخ مشاركاته في نهائيات كأس العالم ويسجل الهدف الثاني في شباك ويلز عن طريق رامين رضائيان معلناً عن فوز رائع ومستحق لتحصل إيران على أول ثلاث نقاط لها في البطولة.

الدقيقة 90+9 – هدف مستحق للمنتخب الإيراني من تسديدة صاروخية للبديل روزبه جشمي سكنت شباك الحارس الويلزي البديل داني ورد.

الدقيقة 87 – حارس ويلز هينيسي يحصل على أول بطاقة حمراء في كأس العالم بعد تعمده إيذاء مهاجم إيران مهدي طارمي .. طرد هينيسي بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

الدقيقة 73 – حصار إيراني كامل وتسديدة أرضية زاحفة من سعيد عزت الله أخرجها بصعوبة الحارس واين هينيسي إلى ركلة ركنية.

لدقيقة 72 - أرقام لافتة جداً حتى الآن 7 ركنيات لإيران مقابل ركنية واحدة للمنتخب الويلزي فيما سدد الإيرانيون 13 تسديدة صوب المرمى الويلزي مقابل 5 فقط للمنتخب الويلزي.

الدقيقة 68 – منتخب إيران الأفضل على صعيدي بناء الهجمات المنظمة والانطلاق السريعة في الهجمات المرتدة تحركات أزمون هي سر تألق الإيرانيين إلا أن اللاعب خرج بسبب شد في عضلات القدم ونزل بدلاً منه كريم أنصاري فرد .. خسارة كبيرة للمدرب كارلوس كيروش.

الدقيقة 52 – الحظ لا يقف بجوار المنتخب الإيراني أبدا في هذه المباراة .. انفراد تام من سردار أزمون لاعب ليفركوزن الألماني سددها في المرمى فارتدت من القائم الأيمن للحارس هينيسي فوصلت إلى علي جولزاده فسددها بدورة لترتد مرة أخرى من القائم الأيسر.

الدقيقة 46 - انطلاق أحداث الشوط الثاني

الدقيقة 45+2 – أداء هجومي منظم من المنتخب الإيراني سعيد سعيد عزت الله أرسل عرضية متقنة انقض عليها أفضل لاعبي إيران في الشوط الأول أزمون إلا أنه لم يتمكن من لمس الكرة وهو في مواجهة المرمى.

الدقيقة 36 – أداء هجومي متكافئ بين المنتخبين وإن بدا المنتخب الإيراني أفضل جماعياً بفضل تحركات الثلاثي مهدي طارمي وسرداد أزمون وعلي جولزاده.

الدقيقة 16 – هدف لإيران بعد أداء جماعي رائع للاعب المنتخب الآسيوي بين أزمون علي جولزاده الأخير أودع الكرة الشباك بثقة إلا أن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل.

الدقيقة 12 – الظهور الهجومي الأول للمنتخب الويلزي كرة عرضية رائعة من الجانب الأيمن انقض عليها كيفر مور مهاجم بلاد الغال وسددها من لمسة واحدة أنقذها بثبات الحارس الإيراني سيد حسين حسيني.

الدقيقة 6 – بداية قوية للمنتخب الإيراني وضغط واضح على مرمى حارس ويلز واين هينيسي سردار أزمون الذي يبدأ أساسياً للمرة الأولى في كأس العالم قطر 2022 سدد كرة أرضية خطيرة على المرمى ذهبت بجوار القائم.

الدقيقة الأولى – انطلاق المباراة بين ويلز وإيران ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية .. المنتخب الويلز يطمح إلى تحقيق الفوز الأول والوصول إلى النقطة الرابعة فيما يسعى المنتخب الإيراني إلى التخلص من آلام الخسارة أمام إنكلترا 6-2.

تشكيلة المنتخبين