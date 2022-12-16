أكد وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي، أن منتخبه سيسعى للفوز على كرواتيا، في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين السبت والحصول على المركز الثالث في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™واصفا المباراة بأنها ستكون صعبة.

وقال وليد الركراكي، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد اليوم بالمركز الإعلامي الرئيسي للبطولة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات:" نريد أن نثبت أننا من أفضل المنتخبات في العالم عندما نقابل كرواتيا غدا في مباراة تحديد المركز الثالث.. إنها مباراة صعبة سنخوضها ونحن مرهقون نفسيا وبدنيا بعد مباراتنا أمام فرنسا في نصف نهائي البطولة، ونطمح للفوز بالميدالية البرونزية وأن نختم مشاركتنا في البطولة بتقديم أفضل أداء ممكن".

وأضاف: "كنا نطمح للوصول إلى المباراة النهائية ولكن خسرنا أمام فرنسا بعد مباراة جيدة، ونحن الآن من ضمن أفضل 4 منتخبات في العالم، وعلينا أن نلعب غدا بطريقة جيدة.. المنتخبان يسعيان للفوز، والحصول على الميدالية البرونزية. المنتخب الكرواتي يضم عناصر جيدة وقادرة على لعب مباراة قوية".

وتابع: "المباراة غدا مهمة لنكون في أفضل تصنيف على الصعيد الدولي، وعلينا أن نفكر في المستقبل. نريد أن نكون من أفضل المنتخبات في إفريقيا. لقد لعبنا بشكل رائع في البطولة وكل خطوة نجاح تعني أننا نقترب أكثر من هدفنا وإذا حصلنا على المركز الثالث غدا فعلينا أن نطمح للفوز بلقب كأس العالم في المستقبل".

كما لفت الركراكي إلى أن المنتخب المغربي يعاني من الإصابات، ولكن الجهاز الفني سيعمل غدا على إشراك العناصر الجاهزة وسيبذل الجميع قصارى جهدهم من أجل الفوز. وقال: "لعبنا في البطولة بشكل جيد، ونعم شعرنا بخيبة الأمل في المباراة أمام فرنسا لأن المنتخب كان يطمح للفوز، وعلينا أن نفخر بما قدمناه في البطولة".

وأضاف مدرب المنتخب المغربي :" كانت هناك أخطاء في مباراة فرنسا، وهذه هي كرة القدم. وسيكون في مباراة الغد عناصر تشارك لأول مرة في البطولة وسنقدم مباراة قوية لتحقيق أفضل نتيجة في مباراة تنافسية .. يجب ألا نندم على الخسارة أمام فرنسا، كان هدفنا الوصول إلى المباراة النهائية خاصة بعد الفوز على البرتغال، وما زلنا في البطولة وعلينا أن نواصل من أجل الفوز رغم أننا نشعر بخيبة أمل لعدم الوصول الى النهائي".

ومن جهة أخرى، توقع الركراكي أن تكون المباراة النهائية قوية بين المنتخبين الفرنسي والأرجنتيني، وقال "إن مدرب فرنسا ولاعبيه يسعون للحصول على جوائز الأفضل في البطولة وهم يستحقون، وكذلك المنتخب الأرجنتيني يستحق الفوز في المباراة".

ومن جانبه، قال زكريا أبو خلال، لاعب المنتخب المغربي في المؤتمر الصحفي:" غدا علينا الفوز على كرواتيا من أجل الحصول على المركز الثالث في البطولة. أمامنا فرصة الحصول على الميدالية البرونزية لأول مرة لمنتخب إفريقي . لقد خسرنا أمام فرنسا بعد مباراة جيدة، ولدي شعور إيجابي من أجل خوض مباراة الغد، وسنلعب في المباراة بذات الروح التي لعبنا بها مبارياتنا السابقة في المنافسة، وسيواصل المنتخب الظهور الجيد".

