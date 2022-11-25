تغلبت السنغال على قطر 3-1 اليوم الجمعة في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ضمن كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وكان المنتخب السنغالي الطرف الأفضل في الشوط الأول وسط استمرار الأخطاء الفردية من لاعبي منتخب قطر، الأمر الذي أدى لأخذ الأفضلية من قبل أبطال إفريقيا بعدما سجّل ديا هدف التقدم (41).

ولم يمنح منتخب السنغال الفرصة لأصحاب الأرض بإدراك التعادل بتسجيله الهدف الثاني الذي حمل توقيع فامارا ديديو من ضربة رأس (48).

وتحسن أداء منتخب قطر بشكل لافت بعد الهدف الثاني وعانده الحظ أكثر من مرة قبل أن يسجل مونتاري هدف تذليل الفارق (78) قبل أن يرد عليه ديانغ بهدف قتل المباراة (84).

وحقق منتخب السنغال فوزه الأول في البطولة رافعاً رصيده إلى ثلاث نقاط فيما بقي منتخب قطر دون رصيد من النقاط.

مباراة قطر والسنغال - تفاصيل وأحداث المباراة

انتهاء المباراة بفوز السنغال 3-1.

دق 90+4: محاولة جديدة من المعز علي تخطئ المرمى.

دق 89: تسديدة جديدة من عبد الكريم حسن تجاور المرمى.

هدف دق 84: منتخب السنغال يستغل الاندفاع القطري ويسجل الهدف الثالث بفضل ديانغ.

هدف دق 78: مونتاري يدخل التاريخ بتسجيله أول هدف لقطر في كأس العالم.

دق 73: الحظ يواصل مجاملته لمنتخب السنغال على حساب قطر الذي يُحرم مجدداً من فرصة تذليل الفارق.

دق 69: السنغال يرد بتسديدة من مندي فوق المرمى.

دق 67: تصدي أسطوري من مندي حرم منتخب قطر من التسجيل.

دق 63: مندي ينقذ ببراعة تسديدة المعز علي الذكية.

دق 61: تحسن أداء منتخب قطر بشكل واضح وتسديدة قوية من عبد الكريم حسن كادت تمنح قطر الهدف الأول.

دق 57: ديالو ينقذ الموقف بقطعه كرة بينية من أكرم عفيف.

دق 55: فرصة خطيرة لصالح منتخب قطر لكن كرة عبد الكريم حسن تصطدم بزميله المعز علي.

هدف دق 48: فامارا ديديو يهدي السنغال الهدف الثاني من ضربة رأس.

انطلاق الشوط الثاني.

انتهاء الشوط الأول بتقدم السنغال بهدف دون مقابل.

هدف دق 41: خوخي بوعلام يخطئ في إبعاد كرة سهلة وديا يستغل الموقف ويمنح السنغال الهدف الأول.

دق 34: مطالبة قطرية بركلة جزاء إثر وجود تدخل على أكرم عفيف والحكم يقرر مواصلة اللعب.

ربع ساعة على انتهاء الشوط الأول وعدة أخطاء فردية من لاعبي منتخب قطر كادت تكلفهم التأخر بالنتيجة.

انتصاف الشوط الأول ومنتخب السنغال يبدو الطرف الأفضل.

دق 16: دياتا كاد يفتتح التسجيل وبرشم في المكان المناسب قبل أن يخطئ بالخروج لكرة عالية ويتسبب بفرصة خطيرة.

دق 15: أداء منتخب قطر يتحسن وتسديدة من أكرم عفيف تعلو المرمى.

دق 10: مرتدة مثالية لمنتخب قطر يبطل مفعولها الدفاع بعد عرضية ضعيفة من همام.

دق 9: مندي يجرب حظه بتسديدة من خارجة منطقة الجزاء تجاور المرمى.

دق 5: المحاولة الأولى تأتي من سار وترتطم بشباك مرمى قطر من الخارج.

انطلاق المباراة.

أجواء حماسية في استاد الثمامة قبل دقائق من انطلاق مباراة قطر والسنغال.

التشكيلة الرسمية - قطر والسنغال

📄-تشكيلة منتخبنا الوطني 🇶🇦 أمام منتخب السنغال للمباراة الثانية من دور المجموعات لبطولة #كأس_العالم_2022.



كل التوفيق لرجال العنابي 💪#قطر2022#كلنا_العنابي pic.twitter.com/OYnqdwbsh7 — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 25, 2022



