وأوضح الرئيس الفرنسي أنه شعر بالتوتر قبل المباراة لأن المنتخب المغربي قدم بطولة كبيرة كما أنه لعب بشكل ممتاز أمام فرنسا في مواجهة نصف النهائي، مؤكداً أنه شكل خطورة كبيرة وكاد أن يعدل النتيجة إلا أن منتخب الديوك تمكن من حسم النتيجة في النهاية.

وحيا ماكرون ديدييه ديشان مدرب منتخب الديوك مؤكداً أنه صنع منتخباً رائعاً هو مزيج من العديد من الأجيال.

وأشاد الرئيس الفرنسي بعطاء منتخب بلاده في " قطر 2022™" مؤكداً أنه كان مزيجاً من اللاعبين أصحاب الخبرة والنضج والجيل الجديد مشيداً بشكل خاص بجيرو وغرييزمان والحارس هوغو لوريس ومبابي الذي قال عنه إنه قام بعمل رائع وصنع بمهارة الهدف الثاني لفرنسا.

