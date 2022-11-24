وافتتح كودي جاكبو التسجيل لمنتخب الطواحين في الدقيقة 6 ثم أدرك إينر فالنسيا التعادل للإكوادور في الدقيقة 49.

وعقب هذا التعادل، غادر المنتخب القطري البطولة بعد تعرضه لهزيمتين فيما رفع منتخبا هولندا والإكوادور رصيدهما إلى 4 نقاط.



مباراة هولندا والإكوادور - التفاصيل والأحداث

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

دق 90: هداف كأس العالم FIFA قطر 2022™ إلى حد الآن، فالنسيا يغادر الملعب بسبب أوجاع في ساقه.

دق 59: فرصة خطيرة للإكوادور ! تصويبة غونزالو بلاتا تجد العارضة ..

دق 49: المنتخب الإكوادوري يدرك التعادل بواسطة هداف المونديال إينر فالنسيا (3 أهداف في البطولة) (1-1)

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم هولندا على الإكوادور 1-صفر.

45+3: الإكوادور يدرك التعادل والحكم الجزائري مُصطفى غُربال يعلن بأن الهدف كان مسبوقاً بوضعية تسلل.

دق 33: تصويبة فالنسيا القوية أبعدها الحارس أندريس نوبرت بصعوبة بالغة.

دق 24: المنتخب الإكوادوري يسرق الأضواء في هذه الآونة - جبهة قوية يشكلها الثنائي فالنسيا وإستوبينان.

حنكة هولندية في التحكم بزمام المواجهة (نسبة امتلاك بلغت 53%).

دق 06: كودي جاكبو يفتتح التسجيل لمنتخب الطواحين من تصويبة قوية استقرت في زاوية صعبة (1-صفر).

بداية المواجهة المرتقبة بين هولندا والإكوادور

التشكيلة الأساسية : هولندا - الإكوادور