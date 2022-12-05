افتتح فينيسيوس جونيور التسجيل (7) للبرازيل، قبل أن يضاعف نيمار النتيجة من ركلة جزاء (13) بهدفه الأول في قطر والـ76 مع المنتخب ليصبح على بُعد هدف من معادلة الرقم القياسي للأسطورة بيليه، قبل أن يضيف ريتشارليسون الثالث (29) ولوكاس باكيتا الرابع (36)، في حين سجل البديل بايك سونغ هو الهدف الوحيد لكوريا من تسديدة صاروخية بعيدة (76).

وتواجه البرازيل في ربع النهائي يوم الجمعة المقبل كرواتيا، وصيفة كأس العالم 2018، والفائزة في وقت سابق من اليوم بركلات الترجيح على اليابان.

وبلغت البرازيل الدور ربع النهائي لكأس العالم للمرة الثامنة على التوالي منذ عام 1994، وانفردت بالرقم القياسي لعدد المباريات في تاريخ كأس العالم برصيد 113 مباراة متقدمة على ألمانيا.

كما انفردت السيليساو أيضاً بالرقم القياسي لعدد الأهداف في تاريخ كأس العالم برصيد 236 هدفا متقدمة بفارق 4 أهداف على ألمانيا.



مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية - التغطية الخاصة

- في نهاية المباراة، ردّ لاعبو البرازيل التحية للأسطورة بيليه الذي كان وجّه لهم قبل المباراة رسالة تشجيعية من المستشفى حيث يعالج من التهاب في الرئة قال فيها: "أريد أن ألهمكم...سأشجع كل واحد منكم".

د 90 +4 - نهاية المباراة بفوز مبهر للبرازيل على كوريا الجنوبية بنتيجة 4-1 وتأهلها إلى ربع النهائي لملاقاة كرواتيا.

د 89 - البديل مارتينيلي يعكس كرة عرضية باتجاه ألفيش الذي يرتمي عليها ويسددها ولكن الكرة ترتد من المدافعين إلى ركنية!

د 80 - نيمار يترك مكانه لرودريغو والحارس أليسون يخرج تاركاً المرمى لويفيرتون.

د 76 - هدف لكوريا الجنوبية! البديل بايك سونغ هو يطلق كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تستقر في المرمى البرازيلي!!!

د 72 - مدرب البرازيل تيتي يدفع بغابريال مارتينيلي مكان فينيسيوس.

د 68 - خطأ في التشتيت من الدفاع البرازيلي وهوانغ هي تشان يستغل الموقف ويسدد بقوة ولكن أليسون ينقذ مرماه!!

د 63 - دخول المخضرم داني ألفيش (39 عاماً) مكان إيدير ميليتاو.

د 62 - نيمار يتقدّم على الناحية اليمنى ويصوّب على المرمى وتصدٍ جديد من الحارس كيم سيونغ غيو!

د 55 - رافينيا يسدد وهو على مقربة من المرمى ولكن الحارس الكوري يبعد الكرة!!!

د 47 - كرة بالعمق إلى هيونغ مين سون الذي يتخطى ماركينوس ويتوغل نحو المرمى ويسدد بقوة ولكن أليسون يتعملق بالتصدي حارماً كوريا من تقليص النتيجة.

د 46 - انطلاق الشوط الثاني.

البرازيل تتقدم بفارق 4 أهداف في نهاية الشوط الأول في كأس العالم لأول مرة منذ عام 1954 أمام المكسيك.

د 45+4 - نهاية الشوط الأول بتقدم البرازيل برباعية نظيفة. البرازيل سجلت وأمتعت واستعرضت ووضعت "القدمين" في ربع النهائي.

د 45+3 - ريتشارليسون ينطلق بسرعة قصوى على الجانب الأيمن يتوغّل ويسدد!!! والحارس الكوري كيم يتألق في التصدي!!!

- أداء ضعيف جداً من جانب المنتخب الكوري وقد تسجّل البرازيل نتيجة عريضة جداً الليلة في استاد 974!

د 45 - الحارس الكوري ينقذ مرماه من هدف خامس اثر محاولة خطيرة من باكيتا! البرازيل تقدّم أفضل عروضها حتى الآن.. نجاعة هجومية مرعبة للسيليساو!

د 36 - لوكاس باكيتا يسجّل الهدف الرابع للبرازيل!!!!! مرتدة يقودها ريتشارليسون الذي يمرر إلى فينيسيوس، والأخير يرسل كرة ساقطة متقنة إلى باكيتا الذي يسددها مباشرة fيمناه داخل شباك الحارس كيم سيونغ غيو الذي يعيش كابوساً حقيقياً في هذه المباراة!

د 32 - هوانغ هي تشان يخترق من الناحية اليسرى ويسدد ولكن أليسون بالمرصاد مرة أخرى!!!

د 29 - هدف جميل للبرازيل!!!!!! "تيكي تاكا" برازيلية رائعة يترجمها ريتشارليسون في شباك كوريا الجنوبية! البرازيل تستعرض ! ريتشارليسون يسجّل هدفه الثالث في كأس العالم FIFA قطر 2022™.

د 17 - أولى الفرص الكورية اثر كرة صاروخية من هوانغ هي تشان من حوالي 25 متراً يتصدى لها الحارس أليسون ببراعة!

-نيمار سجّل هدفه رقم 76 مع البرازيل في 123 مباراة، وهو هدفه السابع في 12 مباراة في كأس العالم.

- بات نيمار ثالث لاعب برازيلي يسجّل في 3 نسخ على الأقل بكأس العالم (2014، 2018 و2022) إلى جانب بيليه (4 نسخ) ورونالدو (3).

د 13 - نيمار يخدع الحارس الكوري ويسكن الكرة في الشباك بسهولة !!! البرازيل تتقدّم بهدفين نظيفين بعد مرور 13 دقيقة! هذا أسرع تقدم بنتيجة 2-0 في الأدوار الإقصائية لكأس العالم منذ مباراة ألمانيا والسويد عام 2002 (13 دقيقة).

د 10- الحكم يحتسب ركلة جزاء للبرازيل اثر خطأ على ريتشارليسون داخل منطقة الجزاء.

د 7 - البرازيل تفتتح التسجيل!!!!! رافينيا يخترق من الجهة اليمنى ويعكس الكرة إلى داخل منطقة الجزاء وفينيسيوس جونيور غير المراقب يطلقها قوية بقدمه اليمنى في الشباك الكورية!

د 1 - الحكم الفرنسي كليمان توربان يطلق صافرة انطلاق المباراة من استاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة.

التشكيلتان الأساسيتان للمنتخبين:

Neymar returns 👀



Who will be the star tonight? 🤔 #BRA #KOR — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 5, 2022





