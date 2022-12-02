وسجل فينسيت أبو بكر هدف الكاميرون التاريخي في الدقيقة 90+3.

ورفع المنتخب الكاميروني رصيده إلى 4 نقاط إلا أنه ودع البطولة على الرغم من ذلك بعد فوز سويسرا على صربيا (3-2) ليصعد المنتخب السويسري إلى ثمن نهائي بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط واحتل المركز الثاني في المجموعة السابعة بفارق الأهداف خلف البرازيل.

والخسارة هي الأولى للبرازيل في دور المجموعات في كأس العالم منذ مونديال عام 1998 في فرنسا فيما حققت منتخبات إفريقيا الفوز السابع في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.

مباراة البرازيل والكاميرون - تغطية أحداث المباراة لحظة بلحظة

الدقيقة 90 + 3 - أبوبكر يفعلها ويسجل هدف مباغت في شباك البرازيل بضربة رأس رائعة .. أسود الكاميرون يتقدمون بهدف.

الدقيقة 78- عمل رائع لكارل توكو إيكامبي مر من مدافعي البرازيل ومررها لاوليفير نتشام الذي سدد الكرة مباشرة أمسكها بصعودة إيدرسون.

الدقيقة 70 - المنتخب البرازيلي يفتقد للحسم الهجومي فيما تراجع المنتخب الكاميروني تماما للدفاع أملا في الانطلاق بهجمة مرتدة وخطف هدف مباغت.

الدقيقة 57 – تسديدة من داخل منطقة الجزاء من ميليتاو وإيباسي يبعدها بصعوبة.

الدقيقة 56 – مارتينيلي يصول ويجول في دفاعات الكاميرون سدد مجدداً الكرة والرائع إيباسي حارس أبها السعودي أخرج الكرة لركنية.

الدقيقة 51 – حصار كاميروني وفينسيت أبو بكر سدد الكرة إلى خارج الملعب.

الدقيقة 46 - انطلاق الشوط الثاني بركنية كاميرونية أخرجها الدفاع البرازيلي بنجاح.

نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي (0-0)

الدقيقة 45 + 3 – الظهور الهجومي الأول للكاميرون كرة عرضية من الجانب الأيسر انقض عليها بريان مبيومو وسددها برأسه صوب المرمى أخرجها حارس البرازيل إيدرسون بصعوبة.

الدقيقة 45+1 – مارتينيلي أنشط لاعبي البرازيل هجوميا مر من الجميع من على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة صاروخية أخرجها حارس الكاميرون لركلة ركنية.

الدقيقة 38 – تسديدة مباشرة من أنتوني وتصدي بارع من حارس الكاميرون إيباسي.

الدقيقة 30 –أداء جيد للمنتخب الكاميروني دفاع منظم للأسود واحتفاظ بالكرة بشكل جيد في وسط الملعب، المنتخب البرازيلي من جانبه يجد صعوبات كبيرة في الاختراق.

الدقيقة 14 – فريد يمرر كرة عرضية رائعة على رأس مارتينيلي الذي سددها برأسه مباشرة أخرجها الحارس ديفيز إيباسي إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 7 – الظهور الهجومي الأول للمنتخب الكاميروني وإيدير ميليتاو ينال البطاقة الصفراء.

الدقيقة 2 – داني ألفيس يستهل المباراة بقوة ويرسل كرة عرضية أرضية رائعة مرت من الجميع وتهيأت إلى غابرييل مارتينيلي إلا أنه أخطأها فأخرجها الدفاع الكاميروني مباشرة.

الدقيقة الأولى – انطلاق المواجهة المرتقبة بين المنتخب البرازيلي وأسود الكاميرون .. راقصو السامبا يسعون إلى حصد العلامة الكاملة والتأهل بقوة إلى ثمن النهائي فيما يسعى المنتخب الكاميروني إلى إحداث المفاجئة والتأهل إلى الدور القادم .. المباراة يحكمها الحكم الأميركي إسماعيل الفتح.

بدخول داني ألفيش تشكيلة البرازيل الأساسية أمام الكاميرون في عمر التاسعة والثلاثين أصبح أكبر لاعب في تاريخ المنتخب البرازيلي يخوض نهائيات كأس العالم.

تشكيلة المنتخبين