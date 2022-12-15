وجاء في بيان على الموقع الرسمي للاتحاد "توصل الاتحاد البرتغالي لكرة القدم وفرناندو سانتوش إلى اتفاق لإنهاء الرحلة الناجحة التي بدأت في أيلول/سبتمبر 2014".

وتابع الاتحاد في بيانه "بالإضافة إلى الألقاب، أصبح فرناندو سانتوش المدرب الذي أشرف على أكبر عدد من المباريات وحقق أكبر عدد من الانتصارات".

وقال سانتوش البالغ 68 عامًا السبت الماضي بعد الخسارة أمام المغرب إنه لا يفكر في الاستقالة، لكن تقارير محلية أفادت منذ عدة أيام أن مسؤولين في الاتحاد البرتغالي يريدون تقصير ولايته التي كان من المفترض أن تستمر حتى كأس أوروبا 2024.

وأضاف الاتحاد في بيانه أن "مجلس الإدارة سيبدأ الآن إجراءات اختيار مدرب المنتخب الوطني القادم".

ووفقًا لصحيفة ريكورد الرياضية اليومية، يبدو جوزيه مورينيو الخيار الأول للاتحاد وسيكون مستعدًا لتولي المهام مؤقتًا لإنهاء موسمه مع روما الإيطالي.

ولم يعلّق مورينيو ردًا على سؤال من الصحافيين في وقت متأخر من بعد ظهر الخميس، عندما وصل إلى جنوب البرتغال إلى المعسكر التدريبي مع روما.