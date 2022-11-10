كشف مدرب المنتخب البولندي تشيسلاف ميخنييفيتش الخميس عن قائمة من 26 لاعباً سيشاركون في كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وفي ما يلي التشكيلة:



حراسة المرمى: فويتشيخ شتشيزني (يوفنتوس الإيطالي)، لوكاش سكوروبسكي (بولونيا الإيطالي)، بارتلوميي دراغوفسكي (سبيتسيا الإيطالي).



الدفاع: يان بدناريك وماتي كاش (أستون فيلا الإنكليزي)، روبرت غومني (أوغسبورغ الألماني)، بارتوش بيريشينسكي (سمبدوريا الإيطالي)، كميل غليك (بينيفينتو الإيطالي)، ياكوب كيفيور (سيبتسيا الإيطالي)، ماتيوش فييتيسكا (كليرمون الفرنسي)، أرتور يدرزيتشيك (ليغيا وارسو)، ونيكولا زاليفسكي (روما الإيطالي).



الوسط: غرزيغورز كريخوفياك (الشباب السعودي)، كريستيان بييليك (برمنغهام الإنكليزي)، داميان شيمانسكي (آيك اليوناني)، بيوتر جيلينسكي (نابولي الإيطالي)، سيباستيان شيمانسكي (فينورد الهولندي)، شيمون زوركوفسكي (فيورنتينا الإيطالي)، برزيميسلاف فرانكوفسكي (لونس الفرنسي)، ياكوب كامينسكي (فولفسبورغ الألماني)، كميل غروشيتسكي (بوغون شتشين)، وميكال سكوراس (ليخ بوزنان).



الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة الإسباني)، كارول شفيدرسكي (تشارلوت الأميركي)، أركاديوش ميليك (يوفنتوس الإيطالي)، كرزيشتوف بيونتيك (ساليرنيتانا الإيطالي).