وجاء في بيان رسمي: "بعد الاطلاع على مستجدات استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية "وادا" في القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضية الخاصة باللاعب فهد المولد وبعد مشاركة وجهات النظر مع الإدارة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ومحامي الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبناء على ذلك وكإجراء احترازي قرر المدير الفني هرفي رينار استبعاد اللاعب من القائمة المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™ واستدعاء اللاعب نواف العابد للانضمام إلى القائمة".

