وضمت قائمة كندا العديد من اللاعبين البارزين إضافة إلى ديفيز مثل جوناثان ديفيد لاعب ليل الفرنسي والواعد إسماعيل كوني وأوسوريو.

وجاء منتخب كندا في المجموعة السادسة في كأس العالم FIFA قطر 2022™ برفقة كل من المغرب وكرواتيا وبلجيكا.

وهنا القائمة:

حراس المرمى: جيمس بانتميس - ميلان بوريان - دين سانت كلير.



مدافعون: صمويل أدكوجبي - جويل ووترمان - أليستير جونستون - ريتشي لاريا - كمال ميلر - ستيفن فيتوريا - ديريك كورنيليوس.



لاعبو الوسط: ليام فريزر - إسماعيل كوني - مارك-أنطوني كاي - ديفيد ووثرسبون - جوناتان أوسوريو - أتيبا هاتشينسون - ستيفن إستاكيو - صمويل بيت.



مهاجمون: تاجون بيوكانن - ليان ميلر - لوكاس كافاليني - إكي أوجبو - جونيور هويلت - جوناتان ديفيد - كايل لارين - ألفونسو.