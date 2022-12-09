وسجل للمنتخب الأرجنتيني ناهويل مولينا 35 والأسطورة الفذة ليونيل ميسي 73 من ركلة جزاء فيما وقع على هدفي منتخب هولندا الوحيد فاوت فيخهورست 83، 90+11.

وستلعب الأرجنتين في نصف النهائي على ملعب لوسيل أيضاً ضد منتخب كرواتيا الفائز على البرازيل في ربع النهائي.

وبلغت الأرجنتين المربع الذهبي لكأس العالم للمرة السادسة في تاريخها، فيما خرجت هولندا من الدور ربع النهائي لكأس العالم لأول مرة منذ عام 1994.

نهاية المباراة بتأهل الأرجنتين.

- ركلات الترجيح

هولندا: 1- فان دايك يضيع بسبب تألق إيمليانو، 2- ستيفن برغيوس يضيع بسبب تألق مارتينيز، 3- تيون كووبميينيرز يسجل، 4- فيخهورست يسجل، 5 لوك دي يوينغ يسجل.

الأرجنتين: 1- ميسي يسجل، 2- باراديس يسجل، 3- غونزالو مونتييل يسجل، 4- إنزو فيرنانديز يضيع، 5- لوتارو مارتينيز يسجل.

- النقل المباشر (الشوط الإضافي الثاني):

- د 121 فيرنانديز يسدد والقائم الهولندي يتصدى لأكثر الفرص خطورة.

- د 120 ميسي سدد أرضية أُبعدت إلى ركنية.

- د 119 لوتارو مارتينيز مرة جديدة يحاول لكن تسديدته يردها حارس هولندا نوبرت.

- 115 فيرنانديز يسدد بقوة ولكن الدفاع الهولندي في الموعد.

- الأرجنتين تخوض آخر الحصص بنية متجددة لإنهاء المهمة قبل التوجه لركلات الترجيح.

- النقل المباشر (الشوط الإضافي الأول):

- نهاية الشوط الإضافي الأول.

- 104 كرة ساقطة كاد أن يصل إليها أوتامندي.

- د 100 لم تشهد الدقائق العشر الأولى من الشوط الإضافي الأول أي فرصة خطرة والحذر يسيطر على الفريقين.

- خمس دقائق من التكافؤ والندية. الآن لم يعد أي منتخب يملك أفضلية نظرية أو رقمية على الآخر.

النقل المباشر (الشوط الثاني):

- نهاية الدقائق التسعين والوقت المحتسب بدل من ضائع والاتجاه إلى الشوطين الإضافيين.

- هدف التعادل د 90 + 11 حرة مباشرة ذكية جداً لهولندا وهدف للتاريخ يوقع عليه فاوت فيخهورست.

- د 90 ضغط هولندي كبير والحكم لاهوز يعطي 10 دقائق وقت إضافي.

- توتر بين دكة بدلاء هولندا ولاعبي الأرجنتين بعد تسديد الكرة نحو مقاعد المنتخب البرتقالي.

- د 85 تسديدة قوية لهولندا كادت أن تقتل أحلام الأرجنتنين لكنها في الشباك من الخارج.

- د 83 فاوت فيخهورست برأسية مركزة يقلص الفارق لهولندا.

- د 73 هدف ثانٍ للأرجنتين يوقع عليه الأسطورة ميسي من ركلة جزاء بعد عرقلة كونيا داخل المنطقة.

- د 63 فرصة سانحة لميسي لمضاعفة النتيجة من حرة مباشرة لكنه نفذها بالشباك من الخارج.

- د 59 دي بول يخترق من الناحية اليمنى لكنه ينزلق قبل التمرير.

- د 46 بداية الحصة الثانية

النقل المباشر (الشوط الأول):

- 45+ 5 نهاية شوط قوي وجميل بتفوق أرجنتيني مستحق إلى حد كبير.

* رقم صنع ليونيل ميسي خمسة أهداف في مراحل خروج المغلوب في كأس العالم وبحسب أوبتا هذا هو أكبر عدد تم تسجيله في جولات خروج المغلوب من النهائيات، متجاوزًا أربعة تمريرات حاسمة للأسطورة البرازيلية بيليه.

- د 40 ميسي بين 3 لاعبين يسدد باليمنى في أحضان.

- د 35 تمريرة حاسمة بوزن الذهب من ليونيل ميسي إلى ناهويل مولينا الذي لا يرفض الهدية ويهز الشباك الهولندية.

- 33 تسديدة يمينية قوية لدي بول على قوس الجزاء في متناول حارس هولندا أندريس نوبرت.

- د 24 تسديدة لهولندا من ستيفن بيرغوين بعيدة للغاية في أول تواجد للمنتخب البرتقالي على أبواب الخطر.

* رقم: ميسي ينفرد بالرقم القياسي لعدد المباريات التي خاضها كقائد لمنتخب بلاده في تاريخ كأس العالم بـ 17 مباراة متخطياً رقم مواطنه الراحل دييغو مارادونا. علماً أنها مباراة ليو الـ24 في كأس العالم.

- د 12 الأرجنتين تزيد من أفضليتها في السيطرة والتركيز والمحاولة من الأطراف والهدف إيصال الكرة لميسي.

- د 05 خمس دقائق بعنوان الحذر النسبي مع بعض محاولات لفرض السيطرة من الأرجنتين.

تشكيلة كل من الأرجنتين وهولندا:

أرقام قبل اللقاء:

- هذه المواجهة السادسة بين الأرجنتين وهولندا في كأس العالم، فقط قابلت البرازيل السويد (7)، والأرجنتين قابلت ألمانيا (7) في عدد مباريات أكثر في كأس العالم.

- خسرت هولندا ضد الأرجنتين في مباراة واحدة من أصل 9 مواجهات في جميع المسابقات (ف4، ت4)، كانت هذه الخسارة في نهائي نسخة 1978 من كأس العالم، بينما أدى آخر تعادل بينهما للوصول لركلات الترجيح وخسارة هولندا في نصف نهائي نسخة 2014.

- انتهت آخر مباراتين بين الأرجنتين وهولندا في كأس العالم بالتعادل السلبي؛ في دور المجموعات 2006 وفي نصف نهائي 2014 (تأهلت الأرجنتين عن طريق ركلات الترجيح).

- منذ خسارتها أمام أوروغواي في نهائي نسخة 1930، لم تتعرض الأرجنتين للإقصاء في أدوار خروج المغلوب (بما في ذلك النهائيات) في آخر 9 مرات إلا من منتخبات أوروبية، ومنها الخسارة 1-2 ضد هولندا في ربع نهائي نسخة 1998.

- تأهلت هولندا لنصف النهائي في كأس العالم في آخر 3 مباريات ربع نهائي خاضتها (1998، 2010 و 2014)، خسارتها الوحيدة في ربع النهائي كانت في نسخة 1994 أمام البرازيل ( بطل تلك النسخة).

