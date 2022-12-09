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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

نيمار يلمح إلى إمكانية اعتزاله اللعب دولياً

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ألمح النجم البرازيلي نيمار إلى إمكانية اعتزاله اللعب دولياً الجمعة، قائلاً إنه لا يمكن أن يضمن "مئة في المئة" أن يلعب مجدداً لمنتخب "سيليسياو" الذي أقصي من ربع نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™.

AFP

وقال لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي (30 عاماً) "أنا لا أغلق أي أبواب على المنتخب الوطني، لكن أيضاً لا أضمن 100 في المئة أنني سأعود. عليّ التفكير أكثر قليلاً حيال الموضوع، حيال ما هو الشيء الصحيح لي وللمنتخب".
 

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