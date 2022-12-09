نيمار يلمح إلى إمكانية اعتزاله اللعب دولياً

من قبل AFP December 9, 2022 22:10 ألمح النجم البرازيلي نيمار إلى إمكانية اعتزاله اللعب دولياً الجمعة، قائلاً إنه لا يمكن أن يضمن "مئة في المئة" أن يلعب مجدداً لمنتخب "سيليسياو" الذي أقصي من ربع نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™.