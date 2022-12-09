وقال لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي (30 عاماً) "أنا لا أغلق أي أبواب على المنتخب الوطني، لكن أيضاً لا أضمن 100 في المئة أنني سأعود. عليّ التفكير أكثر قليلاً حيال الموضوع، حيال ما هو الشيء الصحيح لي وللمنتخب".
نيمار يلمح إلى إمكانية اعتزاله اللعب دولياً
وقال لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي (30 عاماً) "أنا لا أغلق أي أبواب على المنتخب الوطني، لكن أيضاً لا أضمن 100 في المئة أنني سأعود. عليّ التفكير أكثر قليلاً حيال الموضوع، حيال ما هو الشيء الصحيح لي وللمنتخب".
البرازيل نيمار منتخب البرازيل كأس العالم FIFA قطر 2022™