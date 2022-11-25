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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

نيمار يغيب عن مباراتي البرازيل المقبلتين

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سيغيب النجم نيمار عن مباراتي البرازيل المقبلتين في دور المجموعات في كأس العالم FIFA قطر 2022™ بسبب الإصابة في الكاحل.

Reuters

وتعرّض نيمار لإصابة في الكاحل الأيمن حيث غادر الملعب وهو يعرج، وذلك في المباراة التي فاز بها منتخب بلاده على صربيا 2-0.

ولاحقاً كشف طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لازمار عن وجود التواء في الكاحل، حيث سيخضع نيمار لصور أشعة بعد 24 ساعة. 

وشرح "علينا الانتظار ما بين 24 و48 ساعة لإجراء تقييم آخر" لخطورة هذه الإصابة واحتمال غيابه.

وأثناء وجوده على دكة البدلاء، خلع لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحذاء من قدمه اليمنى ونزع جوربه وواقي الساق، وفي الصور التي التقطها مصورو وكالة فرانس برس، ظهر تورم بحجم البيضة في أسفل قدمه. 

ثمّ ظهر نيمار وهو يعرج عند عودته إلى غرفة تبديل الملابس. 

نيمار منتخب البرازيل كأس العالم FIFA قطر 2022™
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