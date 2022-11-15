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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

ملف منتخب هولندا - كأس العالم FIFA قطر 2022™

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تعرف على ملف منتخب هولندا المشارك في كأس العالم FIFA قطر 2022™ حيث يلعب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر والإكوادور والسنغال.

AFP

ستكون هذه المشاركة الحادية عشرة لهولندا في نهائيات كأس العالم والأولى منذ عام 2014.

نوادر وإحصاءات

  • فازت هولندا في 11 من آخر 14 مباراة لها في كأس العالم، باستثناء ركلات الترجيح (تعادلان وخسارة). كانت هزيمتهم الوحيدة في ذلك الوقت هي نهائي 2010 ضد إسبانيا (0-1 بعد الوقت الإضافي). وفي الوقت نفسه، كانت آخر هزيمة لهم في مباراة بدور المجموعات في عام 1994 ضد بلجيكا (0-1).
  • لم تخسر هولندا أبدا مباراتها الافتتاحية في دور المجموعات في بطولة كأس العالم (6 انتصارات وتعادلين). لديهم أفضل سجل خال من الهزائم في المباريات الافتتاحية أكثر من أي فريق آخر في تاريخ المسابقة (8، باستثناء دور المجموعات الثاني).

ملف منتخب هولندا

  • تأسيس الاتحاد الهولندي لكرة القدم: 1889
  • تصنيف الفيفا: 10
  •  المشاركات: 11

 

منتخب هولندا في كأس العالم

 أبرز المعلومات عن المنتخب الهولندي قبل انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™

المدرب: لويس فان غال

 في صيف العام 2021 تولى فان غال (71 عاماً) تدريب الطواحين الهولندية للمرة الثالثة في مسيرته ليحل مكان فرانك دي بور الذي ترك منصبه بعد أداء مخيب في يورو 2020.

نجم الفريق: فيرجيل فان دايك

 فان دايك مدافع ليفربول (31 عاماً) هو قائد ونجم المنتخب الهولندي. دافع عن ألوان المنتخب البرتقالي في 49 مباراة دولية وسجّل 6 أهداف.

جدول مباريات هولندا في الدور الأول

التاريخ

الملعب

المباراة

21 نوفمبر 2022
19:00

 استاد الثمامة السنغال - هولندا

25 نوفمبر 2022
19:00

استاد خليفة الدولي

هولندا - الإكوادور

29 نوفمبر 2022
18:00

 استاد البيت هولندا - قطر
منتخب هولندا كأس العالم FIFA قطر 2022™ كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
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