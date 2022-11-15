ملف منتخب هولندا - كأس العالم FIFA قطر 2022™

المدرب: لويس فان غال

في صيف العام 2021 تولى فان غال (71 عاماً) تدريب الطواحين الهولندية للمرة الثالثة في مسيرته ليحل مكان فرانك دي بور الذي ترك منصبه بعد أداء مخيب في يورو 2020.