ملف منتخب كوستاريكا - كأس العالم FIFA قطر 2022™

تشارك كوستاريكا للمرة السادسة في كأس العالم بما في ذلك المشاركة في آخر 3 نسخ وهي أطول سلسلة متتالية لها من المشاركة.

وتواجد المنتخب الكوستاريكي في المونديال للمرة الأولى عام 1990 في إيطاليا ووقتها فجر المفاجأة بالتأهل لثمن النهائي وفي بطولتي كأس العالم عام 2002 و2006 ودع من الدور الأول فيما حقق أفضل نتائجه في نهائيات كأس العالم بتأهله إلى ربع نهائي نسخة عام 2014 في البرازيل، وفى آخر مشاركاته في "روسيا 2018" خرج من الدور الأول.

نوادر وإحصاءات

● منذ فوزها في 3 من أول 5 مباريات بكأس العالم (خ2)، فازت كوستاريكا في 2 من آخر 13 مباراة بالبطولة (ت5 ح6)، ولم تفز في آخر 6 مباريات (ت4 خ2) – وهي أطول سلسلة لها من عدم الفوز بالبطولة.

● 3 من انتصارات كوستاريكا الـ5 في كأس العالم تحققت في المباراة الافتتاحية (60%)، تفوّقت على اسكتلندا في 1990 والصين في 2002 والأوروغواي في 2014.

● منذ بداية كأس العالم 2014، 6 من أهداف كوستاريكا الـ7 في البطولة سجّلتها في الشوط الثاني من المباريات (86%)، والاستثناء الوحيد كان هدفاً في الدقيقة 44 ضد ايطاليا في يونيو 2014 بواسطة بريان رويز. بتسجيله لهدفين في كأس العالم يتطلع رويز أن يعادل مواطنيه باولو وانشوب ورونالد غوميز (3 أهداف لكل منهما) كأفضل هدافين لكوستاريكا في كأس العالم.

● بعمر 34 عاماً، سيلسو بورجيس أكثر من مثّل كوستاريكا في مباريات دولية، ساهم في أكبر عدد من الأهداف لمنتخب بلاده في الدور الثالث من تصفيات الكونككاف المؤهلة لكأس العالم (4 – هدفان وتمريرتان حاسمتان).

ملف منتخب كوستاريكا

تأسيس الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم: 1921

تصنيف الفيفا: 31

المشاركات: 6

منتخب كوستاريكا في كأس العالم