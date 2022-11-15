ملف منتخب كوستاريكا - كأس العالم FIFA قطر 2022™

تشارك كوستاريكا للمرة السادسة في كأس العالم بما في ذلك المشاركة في آخر 3 نسخ وهي أطول سلسلة متتالية لها من المشاركة.
وتواجد المنتخب الكوستاريكي في المونديال للمرة الأولى عام 1990 في إيطاليا ووقتها فجر المفاجأة بالتأهل لثمن النهائي وفي بطولتي كأس العالم عام 2002 و2006 ودع من الدور الأول فيما حقق أفضل نتائجه في نهائيات كأس العالم بتأهله إلى ربع نهائي نسخة عام 2014 في البرازيل، وفى آخر مشاركاته في "روسيا 2018" خرج من الدور الأول.
نوادر وإحصاءات
● منذ فوزها في 3 من أول 5 مباريات بكأس العالم (خ2)، فازت كوستاريكا في 2 من آخر 13 مباراة بالبطولة (ت5 ح6)، ولم تفز في آخر 6 مباريات (ت4 خ2) – وهي أطول سلسلة لها من عدم الفوز بالبطولة.
● 3 من انتصارات كوستاريكا الـ5 في كأس العالم تحققت في المباراة الافتتاحية (60%)، تفوّقت على اسكتلندا في 1990 والصين في 2002 والأوروغواي في 2014.
● منذ بداية كأس العالم 2014، 6 من أهداف كوستاريكا الـ7 في البطولة سجّلتها في الشوط الثاني من المباريات (86%)، والاستثناء الوحيد كان هدفاً في الدقيقة 44 ضد ايطاليا في يونيو 2014 بواسطة بريان رويز. بتسجيله لهدفين في كأس العالم يتطلع رويز أن يعادل مواطنيه باولو وانشوب ورونالد غوميز (3 أهداف لكل منهما) كأفضل هدافين لكوستاريكا في كأس العالم.
● بعمر 34 عاماً، سيلسو بورجيس أكثر من مثّل كوستاريكا في مباريات دولية، ساهم في أكبر عدد من الأهداف لمنتخب بلاده في الدور الثالث من تصفيات الكونككاف المؤهلة لكأس العالم (4 – هدفان وتمريرتان حاسمتان).
ملف منتخب كوستاريكا
تأسيس الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم: 1921
تصنيف الفيفا: 31
المشاركات: 6
منتخب كوستاريكا في كأس العالم
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أبرز المعلومات عن المنتخب الكوستاريكي قبل انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™
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المدرب:
لويس فيرناندو سواريز
|يحمل لويس فيرناندو سواريز الجنسية الكولومبية ويبلغ من العمر 62 عاماً وستكون هذه هي المشاركة الثالثة له في كأس العالم، حيث قاد منتخب الإكوادور في 2006، وهندوراس في كأس العالم "البرازيل 2014".
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نجم الفريق:
كيلور نافاس
|يعد كيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان حالياً ولاعب ريال مدريد السابق هو أسطورة الكرة الكوستاريكية الأبرز، بسبب الإنجازات التي حققها سواء على صعيد مسيرته الدولية أو مع الأندية التي مثلها إذ قاد المنتخب الكوستاريكي إلى التأهل لربع نهائي كأس العالم 2014 كما فاز مع ريال مدريد بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا بالإضافة لثلاثة ألقاب في كأس العالم للأندية وتوج مرتين بالدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان.
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جدول مباريات كوستاريكا في الدور الأول
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التاريخ
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الملعب
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المباراة
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23 نوفمبر 2022
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استاد الثمامة
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إسبانيا - كوستاريكا
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27 نوفمبر 2022
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استاد أحمد بن علي
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اليابان - كوستاريكا
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1 ديسمبر 2022
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استاد البيت
|كوستاريكا - ألمانيا