ملف منتخب فرنسا - كأس العالم FIFA قطر 2022™

تأهلت فرنسا إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الـ16 (1930، 1934، 1938، 1954، 1958، 1966، 1978، 1982، 1986، 1998، 2002، 2006، 2010، 2014، 2018 و2022). وهذا هو الظهور السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة متتالية لها من المشاركات.
نوادر وإحصاءات
● فازت فرنسا بكأس العالم لكرة القدم في مناسبتين في عامي 1998 و2018. ومع ذلك، لم يفز أي فريق ببطولات متتالية منذ البرازيل في عامي 1958 و1962.
● منذ عام 1998 وصلت فرنسا إلى نهائي كأس العالم في ثلاث من النسخ الست (1998 و2006 و2018)، أكثر من أي منتخب آخر خلال هذه الفترة.
● فاز أبطال العالم بمباراتهم الافتتاحية في ثلاث نسخ فقط من آخر 12 نسخة من كأس العالم (ت4 خ5) - ألمانيا في عام 1994، والبرازيل في كل من عامي 1998 و2006.
● منذ بداية كأس العالم لكرة القدم 2014 كريستيانو رونالدو هو اللاعب الأوروبي الوحيد الذي سجل وساعد في تسجيل أهداف أكثر (17 في 18 مباراة) من أنطوان غريزمان (15 في 23 مباراة) في البطولات الدولية الكبرى (كأس العالم وبطولة أوروبا).
ملف منتخب فرنسا
- تأسيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم: 1919
- تصنيف الفيفا: 4
- المشاركات: 16
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أبرز المعلومات عن المنتخب الفرنسي قبل انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™
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المدرب:
ديدييه ديشان
|هذه هي البطولة الكبرى الخامسة على التوالي التي يقودها ديدييه ديشان (54 عامًا) كمدرب لمنتخب فرنسا، وهو رقم قياسي للمدربين الفرنسيين. وهو أحد 3 أشخاص توجوا بكأس العالم كلاعبين ومدربين بعد ماريو زاغالو وفرانز بيكينباور (قاد فرنسا للفوز في عام 1998 ولعب في ست من مباريات منتخب بلاده السبع قبل أن يرفع الكأس كمدرب في عام 2018).
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نجم الفريق:
كيليان مبابي
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يعدّ المهاجم كيليان مبابي (23 عامًا) أبرز لاعبي المنتخب الفرنسي.
خاض النجم الشاب 59 مباراة دولية مع منتخب"الديوك" سجّل خلالها 28 هدفًا.
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جدول مباريات فرنسا في الدور الأول
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التاريخ
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الملعب
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المباراة
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22 نوفمبر 2022
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استاد الجنوب
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فرنسا - أستراليا
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26 نوفمبر 2022
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استاد 974
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فرنسا - الدنمارك
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30 نوفمبر 2022
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استاد المدينة التعليمية
|تونس - فرنسا