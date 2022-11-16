ملف منتخب فرنسا - كأس العالم FIFA قطر 2022™

تأهلت فرنسا إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الـ16 (1930، 1934، 1938، 1954، 1958، 1966، 1978، 1982، 1986، 1998، 2002، 2006، 2010، 2014، 2018 و2022). وهذا هو الظهور السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة متتالية لها من المشاركات.

نوادر وإحصاءات

● فازت فرنسا بكأس العالم لكرة القدم في مناسبتين في عامي 1998 و2018. ومع ذلك، لم يفز أي فريق ببطولات متتالية منذ البرازيل في عامي 1958 و1962.

● منذ عام 1998 وصلت فرنسا إلى نهائي كأس العالم في ثلاث من النسخ الست (1998 و2006 و2018)، أكثر من أي منتخب آخر خلال هذه الفترة.

● فاز أبطال العالم بمباراتهم الافتتاحية في ثلاث نسخ فقط من آخر 12 نسخة من كأس العالم (ت4 خ5) - ألمانيا في عام 1994، والبرازيل في كل من عامي 1998 و2006.

● منذ بداية كأس العالم لكرة القدم 2014 كريستيانو رونالدو هو اللاعب الأوروبي الوحيد الذي سجل وساعد في تسجيل أهداف أكثر (17 في 18 مباراة) من أنطوان غريزمان (15 في 23 مباراة) في البطولات الدولية الكبرى (كأس العالم وبطولة أوروبا).



ملف منتخب فرنسا

تأسيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم: 1919

تصنيف الفيفا: 4

المشاركات: 16