ملف منتخب تونس - كأس العالم FIFA قطر 2022™

ستكون هذه المشاركة السادسة لتونس في كأس العالم (1978، 1998، 2002، 2006، 2018 و2022)، ولم يسبق لها تخطّي دور المجموعات.

نوادر وإحصاءات



● خسرت تونس 60% من مبارياتها بكأس العالم (9/15)، وهي ثالث أعلى نسبة لمنتخب خاض 15 مباراة على الأقل في البطولة، خلف السعودية (69% - 11/16) وأستراليا (63% - 10/16).

● تونس أكثر منتخب خاض مباريات ضد منتخبات أوروبية في كأس العالم دون تحقيق أي فوز عليها (ت3 خ7). في الواقع فإن آخر 4 هزائم لتونس في البطولة كانت ضد منتخبات أوروبية (إسبانيا وأوكرانيا 2006) (إنكلترا وبلجيكا 2018).

● فشلت تونس في الحفاظ على نظافة شباكها في 14 من 15 مباراة بكأس العالم (استقبلت 25 هدفاً)، والاستثناء الوحيد كان تعادلا سلبياً ضد ألمانيا الغربية في 1978.

● المنتخب التونسي كان أول منتخب إفريقي يحقق الفوز في مباراة بكأس العالم عندما تفوّق على المنتخب المكسيكي 3-1 في افتتاح 1978. في تلك النسخة كان أقل من استقبل أهدافاً (هدفان بالتساوي مع إسبانيا).

● ساهم وهبي الخزري بشكل مباشر في آخر 4 أهداف لتونس بكأس العالم (هدفان وتمريرتان حاسمتان).

ملف منتخب تونس

تأسيس الاتحاد التونسي لكرة القدم: 1957

تصنيف الفيفا: 30

المشاركات: 6