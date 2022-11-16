ملف منتخب تونس - كأس العالم FIFA قطر 2022™

ستكون هذه المشاركة السادسة لتونس في كأس العالم (1978، 1998، 2002، 2006، 2018 و2022)، ولم يسبق لها تخطّي دور المجموعات.
نوادر وإحصاءات
● خسرت تونس 60% من مبارياتها بكأس العالم (9/15)، وهي ثالث أعلى نسبة لمنتخب خاض 15 مباراة على الأقل في البطولة، خلف السعودية (69% - 11/16) وأستراليا (63% - 10/16).
● تونس أكثر منتخب خاض مباريات ضد منتخبات أوروبية في كأس العالم دون تحقيق أي فوز عليها (ت3 خ7). في الواقع فإن آخر 4 هزائم لتونس في البطولة كانت ضد منتخبات أوروبية (إسبانيا وأوكرانيا 2006) (إنكلترا وبلجيكا 2018).
● فشلت تونس في الحفاظ على نظافة شباكها في 14 من 15 مباراة بكأس العالم (استقبلت 25 هدفاً)، والاستثناء الوحيد كان تعادلا سلبياً ضد ألمانيا الغربية في 1978.
● المنتخب التونسي كان أول منتخب إفريقي يحقق الفوز في مباراة بكأس العالم عندما تفوّق على المنتخب المكسيكي 3-1 في افتتاح 1978. في تلك النسخة كان أقل من استقبل أهدافاً (هدفان بالتساوي مع إسبانيا).
● ساهم وهبي الخزري بشكل مباشر في آخر 4 أهداف لتونس بكأس العالم (هدفان وتمريرتان حاسمتان).
ملف منتخب تونس
- تأسيس الاتحاد التونسي لكرة القدم: 1957
- تصنيف الفيفا: 30
- المشاركات: 6
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أبرز المعلومات عن المنتخب التونسي قبل انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™
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المدرب: جلال القادري
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يشارك المدرب جلال القادري (50 عامًا) للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم.
ويطمح القادري إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ الكرة التونسية من خلال تجاوز عقبة دور المجموعات.
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نجم الفريق:
يوسف المساكني
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يعدّ المهاجم يوسف المساكني (31 عامًا) أبرز لاعبي المنتخب التونسي.
خاض المهاجم المخضرم 84 مباراة دولية مع منتخب "نسور قرطاج" سجّل خلالها 17 هدفًا.
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جدول مباريات تونس في الدور الأول
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التاريخ
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الملعب
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المباراة
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22 نوفمبر 2022
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استاد المدينة التعليمية
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الدنمارك - تونس
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26 نوفمبر 2022
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استاد الجنوب
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تونس - أستراليا
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30 نوفمبر 2022
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استاد المدينة التعليمية
|تونس - فرنسا