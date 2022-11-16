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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

ملف منتخب تونس - كأس العالم FIFA قطر 2022™

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تعرّف على ملف منتخب تونس المشارك في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ والذي سيتنافس مع منتخبات فرنسا والدنمارك وأستراليا في المجموعة الرابعة.

Reuters

ستكون هذه المشاركة السادسة لتونس في كأس العالم (1978، 1998، 2002، 2006، 2018 و2022)، ولم يسبق لها تخطّي دور المجموعات.

نوادر وإحصاءات


●    خسرت تونس 60% من مبارياتها بكأس العالم (9/15)، وهي ثالث أعلى نسبة لمنتخب خاض 15 مباراة على الأقل في البطولة، خلف السعودية (69% - 11/16) وأستراليا (63% - 10/16).
●    تونس أكثر منتخب خاض مباريات ضد منتخبات أوروبية في كأس العالم دون تحقيق أي فوز عليها (ت3 خ7). في الواقع فإن آخر 4 هزائم لتونس في البطولة كانت ضد منتخبات أوروبية (إسبانيا وأوكرانيا 2006) (إنكلترا وبلجيكا 2018).
●     فشلت تونس في الحفاظ على نظافة شباكها في 14 من 15 مباراة بكأس العالم (استقبلت 25 هدفاً)، والاستثناء الوحيد كان تعادلا سلبياً ضد ألمانيا الغربية في 1978.
●    المنتخب التونسي كان أول منتخب إفريقي يحقق الفوز في مباراة بكأس العالم عندما تفوّق على المنتخب المكسيكي 3-1 في افتتاح 1978. في تلك النسخة كان أقل من استقبل أهدافاً (هدفان بالتساوي مع إسبانيا).
●    ساهم وهبي الخزري بشكل مباشر في آخر 4 أهداف لتونس بكأس العالم (هدفان وتمريرتان حاسمتان).

ملف منتخب تونس

  • تأسيس الاتحاد التونسي لكرة القدم: 1957
  • تصنيف الفيفا: 30
  •  المشاركات: 6

 

منتخب تونس في كأس العالم

أبرز المعلومات عن المنتخب التونسي قبل انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™

المدرب: جلال القادري

يشارك المدرب جلال القادري (50 عامًا) للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم.

ويطمح القادري إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ الكرة التونسية من خلال تجاوز عقبة دور المجموعات.

نجم الفريق: 

يوسف المساكني

يعدّ المهاجم يوسف المساكني (31 عامًا) أبرز لاعبي المنتخب التونسي.

خاض المهاجم المخضرم 84 مباراة دولية مع منتخب "نسور قرطاج" سجّل خلالها 17 هدفًا.

جدول مباريات تونس في الدور الأول

التاريخ

الملعب

المباراة

22 نوفمبر 2022
16:00

استاد المدينة التعليمية

الدنمارك - تونس

26 نوفمبر 2022
13:00

استاد الجنوب

تونس - أستراليا

30 نوفمبر 2022
18:00

استاد المدينة التعليمية

 تونس - فرنسا
منتخب تونس كأس العالم FIFA قطر 2022™
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