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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

ملف منتخب الأرجنتين - كأس العالم FIFA قطر 2022™

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تعرّف على ملف منتخب الأرجنتين المشارك في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ والذي سيتنافس مع منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا في المجموعة الثالثة.

Reuters

بلغت الأرجنتين نهائيات كأس العالم للمرة الثامنة عشرة في تاريخها (1930، 1934، 1958، 1962، 1966، 1974، 1978، 1982، 1986، 1990، 1994، 1998، 2002، 2006، 2010، 2014، 2018 و2022).

وسيشارك منتخب "الألبيسيليستي" في نسخة 2022 للمرة الـ13 على التوالي، وهي ثالث أطول سلسلة بعد البرازيل (22) وألمانيا (18).

نوادر وإحصاءات

●    بفوزها في كأس العالم 1978 و1986 تعتبر الأرجنتين إحدى 3 دول أميركية جنوبية توّجت باللقب إلى جانب البرازيل (5) وأوروغواي (2).
●    نجحت الأرجنتين في تخطي دور المجموعات 12 مرة في آخر 13 مشاركة، والاستثناء الوحيد كان في 2002.
●    خسرت الأرجنتين 3 من آخر 5 مباريات بكأس العالم (ف1 ت1)، بقدر ما خسرتها في 24 مباراة مجتمعة قبل ذلك (ف16 ت5). خسرت آخر مباراتين في نسخة 2018 (0-3 كرواتيا و 3-4 فرنسا)، وكانت أول مرة تخسر فيها في مباراتين متتاليتين بنسخة واحدة منذ 1994.
●    جميع أهداف ليونيل ميسي الـ6 في كأس العالم سجّلها في دور المجموعات. في الواقع لم يسجّل خلال 756 دقيقة في الأدوار الإقصائية من البطولة.



ملف منتخب الأرجنتين

 

  • تأسيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: 1893
  • تصنيف الفيفا: 3
  •  المشاركات: 18 

 

منتخب الأرجنتين في كأس العالم

أبرز المعلومات عن المنتخب الأرجنتيني قبل انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™

المدرب: ليونيل سكالوني

ليونيل سكالوني (44 عامًا) الذي شارك لأول مرة في كأس العالم 2006 كلاعب، قاد منتخب بلاده للتتويج بكوبا أميركا 2021. لم يسبق لأي مدرب أرجنتيني أن فاز بكوبا أميركا وكأس العالم.

نجم الفريق: 

ليونيل ميسي

يعدّ المهاجم ليونيل ميسي (35 عامًا) أبرز لاعبي منتخب "التانغو". سجّل الساحر الأرجنتيني 90 هدفًا في 164 مشاركة مع منتخب بلاده. 

وقّع ميسي أهدافه الـ6 في كأس العالم في دور المجموعات.

جدول مباريات الأرجنتين في الدور الأول

التاريخ

الملعب

المباراة

22 نوفمبر 2022
13:00

استاد لوسيل

الأرجنتين - السعودية

26 نوفمبر 2022
22:00

استاد لوسيل

الأرجنتين - المكسيك

30 نوفمبر 2022
22:00

استاد 974

 بولندا - الأرجنتين
المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين كأس العالم FIFA قطر 2022™ كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
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