ملف منتخب الأرجنتين - كأس العالم FIFA قطر 2022™

بلغت الأرجنتين نهائيات كأس العالم للمرة الثامنة عشرة في تاريخها (1930، 1934، 1958، 1962، 1966، 1974، 1978، 1982، 1986، 1990، 1994، 1998، 2002، 2006، 2010، 2014، 2018 و2022).

وسيشارك منتخب "الألبيسيليستي" في نسخة 2022 للمرة الـ13 على التوالي، وهي ثالث أطول سلسلة بعد البرازيل (22) وألمانيا (18).

نوادر وإحصاءات

● بفوزها في كأس العالم 1978 و1986 تعتبر الأرجنتين إحدى 3 دول أميركية جنوبية توّجت باللقب إلى جانب البرازيل (5) وأوروغواي (2).

● نجحت الأرجنتين في تخطي دور المجموعات 12 مرة في آخر 13 مشاركة، والاستثناء الوحيد كان في 2002.

● خسرت الأرجنتين 3 من آخر 5 مباريات بكأس العالم (ف1 ت1)، بقدر ما خسرتها في 24 مباراة مجتمعة قبل ذلك (ف16 ت5). خسرت آخر مباراتين في نسخة 2018 (0-3 كرواتيا و 3-4 فرنسا)، وكانت أول مرة تخسر فيها في مباراتين متتاليتين بنسخة واحدة منذ 1994.

● جميع أهداف ليونيل ميسي الـ6 في كأس العالم سجّلها في دور المجموعات. في الواقع لم يسجّل خلال 756 دقيقة في الأدوار الإقصائية من البطولة.





ملف منتخب الأرجنتين

تأسيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: 1893

تصنيف الفيفا: 3

المشاركات: 18