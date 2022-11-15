ملف منتخب إنكلترا - كأس العالم FIFA قطر 2022™

ستكون هذه المشاركة السادسة عشرة والسابعة على التوالي لإنكلترا في نهائيات كأس العالم.
نوادر واحصاءات
- تأهلت إنكلترا إلى كأس العالم للمرة السادسة عشرة، وهذا هو الظهور السابع لها على التوالي وهي أطول سلسلة مشاركات متتالية لها في المسابقة.
- منذ تتويجها الوحيد بكأس العالم في عام 1966 تخطت إنكلترا ربع النهائي مرتين فقط وذلك في نسخة 1990 (المركز 4) و ونسخة 2018 (المركز 4).
- إنكلترا هي المنتخب الأوروبي الوحيد الذي وصل إلى الدور نصف النهائي في كل من البطولتين الكبيرتين الأخيرتين (كأس العالم واليورو).
- سجلت إنكلترا أفضل فارق أهداف لها في دور المجموعات من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™، حيث أحرزت 39 هدفاً واستقبلت شباكها ثلاثة أهداف فقط.
- المهاجم الإنكليزي هاري كاين توّج هدافاً لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا، حيث جاءت خمسة من أهدافه الستة في دور المجموعات.
- قاد المدرب غاريث ساوثغيت إنكلترا إلى الدور نصف النهائي في كل من بطولتيه كمدرب للمنتخب الوطني. فقط السير ألف رامسي يمكنه قاد المنتخب في سجل مماثل لساوثغيت (الفائز بكأس العالم 1966 ، ونصف نهائي اليورو في عام 1968).
ملف منتخب إنكلترا
- تأسيس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم: 1863
- تصنيف الفيفا: 5
- المشاركات: 16
منتخب إنكلترا في كأس العالم
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أبرز المعلومات عن المنتخب الإنكليزي قبل انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™
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المدرب: غاريث ساوثغيت
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استلم ساوثغيت (52 عاماً) تدريب منتخب الأسود الثلاثة في العام 2016 وقاده إلى نصف نهائي كأس العالم 2018 في روسيا حيث خسرت إنكلترا أمام كرواتيا بعد التمديد، واحتلت المركز الرابع بخسارتها أيضاً في المباراة الترتيبية أمام بلجيكا.
قاد ساوثغيت إنكلترا أيضاً إلى نهائي يورو 2020، لكنه خسر في ركلات الترجيح أمام إيطاليا بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.
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نجم الفريق: هاري كاين
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المهاجم هاري كاين هو قائد ونجم المنتخب الإنكليزي. توّج هدافاً لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وهو خاض 75 مباراة دولية وسجّل 51 هدفاً مع منتخب الأسود الثلاثة.
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جدول مباريات إنكلترا في الدور الأول
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التاريخ
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الملعب
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المباراة
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21 نوفمبر 2022
|استاد خليفة الدولي
|إنلكترا - إيران
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25 نوفمبر 2022
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استاد البيت
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إنكلترا - الولايات المتحدة
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29 نوفمبر 2022
22:00
|استاد أحمد بن علي
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ويلز - إنكلترا