ملف منتخب إنكلترا - كأس العالم FIFA قطر 2022™

استلم ساوثغيت (52 عاماً) تدريب منتخب الأسود الثلاثة في العام 2016 وقاده إلى نصف نهائي كأس العالم 2018 في روسيا حيث خسرت إنكلترا أمام كرواتيا بعد التمديد، واحتلت المركز الرابع بخسارتها أيضاً في المباراة الترتيبية أمام بلجيكا.

قاد ساوثغيت إنكلترا أيضاً إلى نهائي يورو 2020، لكنه خسر في ركلات الترجيح أمام إيطاليا بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.