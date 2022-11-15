ملف منتخب ألمانيا - كأس العالم FIFA قطر 2022™

ستكون هذه هي المشاركة الـ20 لألمانيا في كأس العالم لكرة القدم، لتصبح ثاني منتخب فقط، بعد البرازيل، يصل إلى 20 مشاركة في البطولة. آخر مرة لم يشاركوا فيها في نسخة كأس العالم كانت في عام 1950 - منذ ذلك الحين نجحت في تخطّي الدور الأول في كل نسخة باستثناء عام 2018 عندما أنهت دور المجموعات متذيّلة ترتيب المجموعة.

نوادر وإحصاءات

● فازت ألمانيا بكأس العالم لكرة القدم أربع مرات. لم تحقق أي دولة أوروبية أكثر من ذلك (إيطاليا أيضاً 4). من بين جميع الدول، رفعت البرازيل فقط الكأس في مناسبات أكثر (5).

● وصلت ألمانيا إلى الدور نصف النهائي في أربع من مشاركاتها الخمس في كأس العالم هذا القرن، والاستثناء الوحيد هو عام 2018. هذا أكثر من أي دولة أخرى في هذه الفترة.

● باستثناء قطر المضيفة، كانت ألمانيا أول فريق يتأهل إلى كأس العالم لكرة القدم 2022، وذلك في 11 أكتوبر 2021. فازت ألمانيا بتسع من أصل 10 مباريات في التصفيات (خ1)، سجلت إنجلترا فقط (39) أهدافاً أكثر من الألمان (36).

● سجل توماس مولر 10 أهداف وقدّم 6 تمريرات حاسمة خلال 16 مباراة في كأس العالم لكرة القدم - وكلاهما أكثر من أي لاعب منذ ظهوره الأول في عام 2010. فقط ميروسلاف كلوزه (16) وجيرد مولر (14) ويورغن كلينسمان (11) سجلوا أهدافاً لألمانيا في النهائيات أكثر من مولر، بينما منذ عام 1966 ، فقط بيير ليتبارسكي (7) لديه المزيد من التمريرات الحاسمة لألمانيا.

ملف منتخب ألمانيا

تأسيس الاتحاد الألماني لكرة القدم: 1900

تصنيف الفيفا: 11

المشاركات: 20

منتخب ألمانيا في كأس العالم