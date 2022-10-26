ملف المنتخب الكندي - كأس العالم FIFA قطر 2022™

تأهلت كندا لكأس العالم للمرة الأولى منذ 1986 منهيةً 36 عاماً من عدم التأهل. لم تصل للدور النهائي من التصفيات في آخر 5 مشاركات واحتلت المركز الخامس في آخر مشاركة بالدور النهائي في 1998.
نوادر وإحصاءات
● خسرت كندا جميع مبارياتها الـ3 في كأس العالم 1986. وفشلت في تسجيل أي هدف. لقد سددت 54 تسديدة منها 6 على المرمى. كندا إحدى 4 دول خاضت 3 مباريات على الأقل في البطولة ولم تنجح في التسجيل (ترينيداد وتوباغو – زائير – الصين).
● تأهلت كندا لكأس العالم في صدارة تصفيات الكونككاف، وسجّلت أكبر عدد من الأهداف في المرحلة النهائية (23) واستقبلت أقل عددٍ من الأهداف (7). بعد تعادلها في أول مباراة بيتية أمام الهندوراس، فازت كندا في آخر 6 مباريات على أرضها بالتصفيات بنتيجةٍ إجمالية (16-2).
● أتيبا هاتشينسون (39 عاماً) اللاعب الوحيد الذي شارك مع كندا في التصفيات الحالية لكأس العالم، وولد قبل تأهل المنتخب الكندي لآخر مرة لكأس العالم في 1986.
● تصدّر سايل لارين ترتيب هدافي المرحلة النهائية من تصفيات الكونكاكاف برصيد 6 أهداف، فيما حل جوناثان ديفيد بالمركز الثاني المكرر برصيد 5 أهداف. يعتبر لارين هداف كندا تاريخياً برصيد (24 هدفاً) و13 من هذه الأهداف سجّلها في التصفيات الحالية بما فيها الأدوار الأولى.
ملف منتخب كندا
تأسيس الاتحاد الكندي لكرة القدم: 1912
تصنيف الفيفا: 41
المشاركات: 2
منتخب كندا في كأس العالم
|
أبرز المعلومات عن المنتخب الكندي قبل انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™
|
المدرب:
جون هيردمان
|الإنكليزي جون هيردمان مدرب منتخب كندا البالغ من العمر 47 عاماً سيصبح أول مدرب يقود منتخبين "رجالي ونسائي" في كأس العالم، بعد أن كان قد قاد منتخب السيدات لربع نهائي كأس العالم 2015.
|
نجم الفريق:
ألفونسو ديفيز
|
ظهير بايرن ميونيخ ألفونسو ديفيز هو النجم الأول في صفوف المنتخب الكندي حالياً ويعد من أسرع الظهراء في العالم حالياً وهو من أعمدة العملاق البافاري فريق بايرن ميونيخ ومنتخب بلاده كندا، علماً أنه يبلغ من العمر 21 عاماً وحتى الأول من تشرين الثاني/نوفمبر عام 2022 شارك ديفيز في 34 مباراة مع منتخب بلاده وأحرز 12 هدفاً
|
جدول مباريات المنتخب الكندي في الدور الأول
|
التاريخ
|
الملعب
|
المباراة
|
23 نوفمبر 2022
|
استاد أحمد بن علي
|
بلجيكا - كندا
|
27 نوفمبر 2022
|
استاد خليفة الدولي
|
كرواتيا - بلجيكا
|
1 ديسمبر 2022
|
استاد الثمامة
|كندا - المغرب