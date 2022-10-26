ملف المنتخب الكندي - كأس العالم FIFA قطر 2022™

تأهلت كندا لكأس العالم للمرة الأولى منذ 1986 منهيةً 36 عاماً من عدم التأهل. لم تصل للدور النهائي من التصفيات في آخر 5 مشاركات واحتلت المركز الخامس في آخر مشاركة بالدور النهائي في 1998.

نوادر وإحصاءات

● خسرت كندا جميع مبارياتها الـ3 في كأس العالم 1986. وفشلت في تسجيل أي هدف. لقد سددت 54 تسديدة منها 6 على المرمى. كندا إحدى 4 دول خاضت 3 مباريات على الأقل في البطولة ولم تنجح في التسجيل (ترينيداد وتوباغو – زائير – الصين).

● تأهلت كندا لكأس العالم في صدارة تصفيات الكونككاف، وسجّلت أكبر عدد من الأهداف في المرحلة النهائية (23) واستقبلت أقل عددٍ من الأهداف (7). بعد تعادلها في أول مباراة بيتية أمام الهندوراس، فازت كندا في آخر 6 مباريات على أرضها بالتصفيات بنتيجةٍ إجمالية (16-2).

● أتيبا هاتشينسون (39 عاماً) اللاعب الوحيد الذي شارك مع كندا في التصفيات الحالية لكأس العالم، وولد قبل تأهل المنتخب الكندي لآخر مرة لكأس العالم في 1986.

● تصدّر سايل لارين ترتيب هدافي المرحلة النهائية من تصفيات الكونكاكاف برصيد 6 أهداف، فيما حل جوناثان ديفيد بالمركز الثاني المكرر برصيد 5 أهداف. يعتبر لارين هداف كندا تاريخياً برصيد (24 هدفاً) و13 من هذه الأهداف سجّلها في التصفيات الحالية بما فيها الأدوار الأولى.

ملف منتخب كندا

تأسيس الاتحاد الكندي لكرة القدم: 1912

تصنيف الفيفا: 41

المشاركات: 2

منتخب كندا في كأس العالم