فليك: "التعادل مع إسبانيا نتيجة عادلة"

وقال فليك في المؤتمر الصحفي الرسمي عقب المباراة " راض عن أداء اللاعبين في المباراة، خاصة ان التعادل مع منتخب إسبانيا سيمنحنا الدافع لتكملة المشوار وتطوير الأداء في المباراة المقبلة أمام كوستاريكا ".

وأوضح أن المباراة كانت حاسمة، وإسبانيا من المنتخبات القوية والمرشحة للفوز باللقب ، مشيراً إلى أن لاعبيه قدموا أداء جيداً، وخاصة في الشوط الثاني، وتمكنوا من العودة، وكان بإمكانهم حسم اللقاء لصالحهم في النهاية .

وأشاد مدرب منتخب ألمانيا بأداء مهاجمه البديل نيكلاس فولكروغ الذي سجل هدف التعادل، موكداً أنه أثبت قدرته على الحسم، وهو الأمر الذي كان يحتاجه المنتخب سواء في مباراته الماضية التي خسرها أمام اليابان، أو المقبلة المقررة أمام كوستاريكا.

وشدد فليك على أن بعض التعديلات التي أجرها في الشوط الثاني أتت ثمارها وصنعت الفارق بعد العودة للمباراة بقوة وتحسن الأداء، معتبراً أن مواجهة كوستاريكا لن تكون سهلة، في ظل العودة القوية للمنافس من خسارة كبيرة، وتحقيق الفوز اليوم على اليابان.

