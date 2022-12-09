صحفيون أجانب يشيدون بالتنظيم الرائع لكأس العالم FIFA قطر 2022™

وقال هوغو قييمي وهو صحفي في صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا": "التنظيم القطري للمونديال جيد جداً ورائع وهو أفضل تنظيم رأيته خلال تغطيتي لمختلف الأحداث الرياضية السابقة".

وأضاف: "ملاعب كأس العالم FIFA قطر 2022™ مذهلة وفريدة من نوعها، كما أن البنية التحتية في قطر ومختلف مرافق البطولة رائعة جداً.. مراكز الإعلاميين وملاعب التدريبات للمنتخبات جميلة جداً ورائعة، والوصول إليها سهل.. لقد نجحت قطر في تنظيم هذا المونديال بشكل رائع للغاية".

وأشار إلى أن زيارته الأولى للدوحة كانت جيدة جداً ومكّنته من اكتشاف بلد منظم وجميل وآمن جداً. وقال: "قطر بلد متطور كثيراً، وشوارعه نظيفة جداً ويجب زيارته والاطلاع على منشآته ومعالمه السياحية والتاريخية".

وأكد الصحفي هوغو قييمي أنه رغم مواكبته للعديد من بطولات كأس العالم، فإن هذا المونديال سيبقى راسخاً في ذهنه من خلال جودة ودقة التنظيم.. مشيراً إلى أن أجواء المونديال كانت جيدة من خلال جماهير المنتخبات التي كانت حاضرة بقوة في كل المباريات لمُساندة منتخباتها، معتبراً من جهة أخرى، أن منتخبي البرتغال والبرازيل من أبرز المنتخبات المُرشّحة للفوز باللقب.

ومن جانبه، أشاد الصحفي كليمون أنطوني من صحيفة "ليكيب" بالتنظيم المميز لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وقال أنطوني: "قطر بلد متطور جداً. قدمت بسيارتي إلى الدوحة من ألمانيا وزرت مختلف مناطق قطر ولاحظت سهولة التحرك في الطرقات، لا وجود للازدحام في الشوارع وكل الأمور تسير على ما يرام، عكس ما كنا نتوقعه قبل قدومنا إلى هنا من أن بلداً واحداً سيحتضن المونديال بحضور ملايين من الجماهير سيشهد ازدحاماً كبيراً في شوارعه وستكون الأمور معقّدة ولكن وجدنا العكس".

وأضاف: "التنظيم القطري جيد للغاية.. من السهل الوصول إلى ملاعب البطولة ومتابعة أكثر من مباراة في اليوم الواحد نظراً لقرب الملاعب من بعضها وتوفر مختلف وسائل النقل وسهولة الوصول إليها. لقد أعجبتني كثيراً ملاعب كأس العالم ولعل أبرزها ملعبي لوسيل والبيت، وقد نالت إعجابي كثيراً كما اندهشت لتقنية التبريد في ملاعب المونديال".

وفيما يتعلق بالمراكز الإعلامية للبطولة قال: "المراكز الإعلامية جيدة وكبيرة جداً وتحتوي على مختلف المرافق التي تساعد الصحفي على القيام بمهامه".

كما أعرب عن إعجابه بالعديد من المعالم السياحية في البلاد، وخصوصاً سوق واقف ومتحف قطر.

وأشاد الصحفي أنطوني، الذي يزور قطر للمرة الأولى، بمردود المنتخب الفرنسي في البطولة مؤكداً أن فرنسا ستحافظ على لقبها في هذه النسخة.

وبدوره، أعرب دانيال فيسنتيني الصحفي بصحيفة "تريبين دي جنيف" السويسرية عن انبهاره بالتنظيم القطري لكأس العالم.

وقال لـ"قنا": "تنظيم المونديال جيد جداً ولا يمكن قول عكس ذلك. كل شي مذهل. بلد صغير ولكنه كبير بمنشآته ومعالمه وبملاعبه المذهلة والفريدة من نوعها والقريبة من بعضها".

وأضاف: "حضرت المباراة الأخيرة بين منتخبي سويسرا والبرتغال باستاد لوسيل، وهو مُذهل.. لقد نجحت قطر في رهانها من خلال هذه الإنجازات من ملاعب متطورة وبطولة منظمة جداً وتمتاز ببنية تحتية متطورة وعالية".

وتابع: "هذه زيارتي الأولى لهذا البلد المتطور، لقد زرت العديد من الدول وخلال زيارتي الحالية لدولة قطر لم أواجه أية مصاعب في التنقل للقيام بعملي الصحفي وهذا أمر جيد، وقد نالت إعجابي ولفتت انتباهي صورة رأيتها عن قطر منذ 20 سنة لمنطقة الكورنيش وكيف أصبحت الآن. لقد تغيّرت الدوحة تماماً وأصبحت عاصمة متطورة ذات أبراج عالية.. لقد زرت العديد من المعالم هنا، منها سوق واقف وهو مكان تجب زيارته".

وأشار إلى أنه استمتع بمتابعة العديد من المنتخبات في البطولة، وأبرزها المنتخب الفرنسي الذي يملك هجوماً قوياً بقيادة النجم كيليان مبابي ويملك لاعبين مميزين يمكنهم تحقيق الفوز وتغيير مجرى أي مباراة.

وأضاف: "منتخب البرازيل لديه قوة جماعية ولمسة رائعة ويمتلك لاعبين أساسيين واحتياطين جيدين ومنتخبهم الآن في مهمة قوية من أجل حصد اللقب الغائب عن خزائنه منذ 20 سنة وتحديداً منذ 2002".. مبيناً أن فرنسا ستسعى للدفاع عن لقبها وحظوظها أوفر من البرازيل للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.