English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

سمو أمير دولة قطر يفتتح غداً رسمياً كأس العالم FIFA قطر 2022™

من قبل

سيقوم سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بافتتاح كأس العالم FIFA قطر 2022™مساء غدٍ الأحد في استاد البيت.

beIN SPORTS
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كأس العالم FIFA قطر 2022™
السابق وصول بعثة منتخب صربيا إلى الدو
اقرأ
وصول بعثة منتخب صربيا إلى الدوحة للمشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™
التالي شاهد افتتاح فعالية "حياكم في ق
اقرأ
شاهد افتتاح فعالية "حياكم في قطر" في كورنيش الدوحة
-

آخر الأحداث

>