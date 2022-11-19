سمو أمير دولة قطر يفتتح غداً رسمياً كأس العالم FIFA قطر 2022™

من قبل beIN SPORTS November 19, 2022 17:26 سيقوم سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بافتتاح كأس العالم FIFA قطر 2022™مساء غدٍ الأحد في استاد البيت.