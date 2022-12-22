سكالوني يطالب ميسي بالاستمرار حتى مونديال 2026



وقال سكالوني في تصريحات صحفية، إنّ وجود لاعب مثل ميسي في المنتخب أمر يفرض على محبي كرة القدم استمراره من أجل تقديم المتعة في كرة القدم، مشيراً إلى أن غيابه عن الملاعب العالمية أمر لا يُحتمل لقيمته الإبداعية الكبيرة.

ودعا المدرب النجم ميسي بعدم التوقف والاستمرار مع المنتخب للدفاع عن لقبه في نسخة كأس العالم 2026 بكل من أميركا وكندا والمكسيك، مشيراً إلى أنّه قادر على تقديم مستواه المميز فيها، مبيناً أنّه سمع الكثير بشأن قرار ميسي بأنّ المونديال الذي توّج به في قطر سيكون الأخير له.

وأضاف: "يجب الاحتفاظ بالرقم 10 حتى يقرر ميسي أنّه سيستمر، وإذا لم يستمر فسنرى، لكن دعونا نحافظ على الأمل حياً".

وتوج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم FIFA قطر 2022™ بعد فوزه بركلات الترجيح على نظيره الفرنسي بأربعة أهداف مقابل هدفين الأحد الماضي بعد انتهاء المباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لكل في وقتيها الأصلي والإضافي.

وسيكون ميسي بعمر 39 عاماً بحلول كأس العالم المقبلة وهو عمر يستطيع خلاله اللاعب تقديم خبراته للمنتخب، بحسب المدرب الأرجنتيني.