رقم قياسي لمترو الدوحة وترام لوسيل خلال كأس العالم FIFA قطر 2022™

وأعلنت شركة سكك الحديد القطرية "الريل"، في بيان صدر عنها اليوم، أنّ إجمالي مستخدمي شبكتي المترو والترام، خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر الجاري، بلغ 18.2 مليون راكب، بواقع 17.4 مليون للمترو، و800 ألف للترام.

وأوضحت الشركة أنّ المعدل اليومي المسجل لمستخدمي المترو بلغ 600 ألف راكب، مقابل 27 ألف راكب صعدوا الترام، في حين بلغت عدد رحلات قطارات المترو المسيرة، خلال الفترة ذاتها 79 ألف رحلة، قطعت فيها مسافة 1.5 مليون كيلومتر، وتجاوزت المسافة التي قطعها الركاب 200 مليون كيلومتر.

وشهدت خدمات المترو والترام إقبالاً كبيراً من جانب جماهير كأس العالم، خاصة خلال الثلاثة عشر يوماً الأولى من البطولة، والتي شهدت إقامة مباريات دور المجموعات إذ سجلت أعلى نسبة حضور جماهيري في تاريخ البطولة.

وأسهم المترو والترام في تقديم تجربة تنقل آمنة وموثوقة، أتاحت للجمهور فرصة حضور 4 مباريات في يوم واحد بدور المجموعات، والتنقل بين مختلف مناطق الفعاليات المرتبطة بشبكتيهما، وخلال هذه الفترة، كانت قطارات مترو الدوحة من بين أكثر القطارات ازدحاماً في العالم.

بهذه المناسبة، قال الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الريل: "بلا شك كانت نسخة كأس العالم استثنائية، ويشكل نجاحها منظوراً جديداً يرى من خلاله العالم دولة قطر، نحن فخورون بنجاح البطولة بفضل المستوى العالي من التنظيم والجاهزية، والجهود التنسيقية الكبيرة على مختلف المستويات بين جميع الجهات المعنية".

وأضاف: "كان لدعم وزارة المواصلات والإعداد الجيد على صعيد العمليات التشغيلية والتخطيط الاستراتيجي، وتوظيف جميع الخبرات والتجارب السابقة الدور الأكبر في نجاحنا، لقد تمكنا بفضل الله من تقديم نموذج ناجح على صعيد عمليات النقل خلال البطولة العالمية".

وأشار السبيعي إلى أن الشبكة سجلت أرقاماً قياسية على صعيد العمليات التشغيلية وأعداد الركاب إذ تمّ خلال اليوم الخامس من بطولة كأس العالم نقل 827 ألفاً و135 راكباً، عبر مترو الدوحة، ليتجاوز بذلك الرقم القياسي السابق، والبالغ 333 ألفاً تمّ نقلهم في اليوم الوطني لعام 2019.

وتابع: "في اليوم الأخير للبطولة، والذي تزامن مع احتفالات اليوم الوطني لعام 2022، شهدت خدمات الشبكة إقبالاً استثنائياً إذ بلغ إجمالي الركاب نحو 810 آلاف راكب، وخلال البطولة، كانت محطات مشيرب، ولوسيل QNB، ومركز المعارض، هي أكثر محطات المترو ازدحاماً، فيما كانت محطات لقطيفية، ووسط لوسيل، هي الأكثر استقبالاً للركاب في شبكة ترام لوسيل".

وعلى صعيد الأداء التشغيلي لمحطات التبديل في شبكة المترو، ذكر : "استقبلت محطة مشيرب 400 ألف راكب يومياً، فيما استقبلت محطة البدع التي يتقاطع فيها الخطان الأخضر والأحمر قرابة 150 ألف راكب يومياً".