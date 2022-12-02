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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

داني ألفيش البرازيلي الأكبر سناً في تاريخ كأس العالم

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بات ظهير أيمن منتخب البرازيلي داني ألفيش بعمر التاسعة والثلاثين أكبر لاعب من بلاده يخوض مباراة في نهائيات كأس العالم، بعد مشاركته الجمعة مواجهة الكاميرون ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة في كأس العالم FIFA قطر 2022™.

AFP

ويبلغ ألفيش من العمر 39 عاماً و6 أشهر و27 يوماً ليتخطى عمر قائد المنتخب الحالي تياغو سيلفا (38 عاماً) الذي سجله في المباراتين الأولين لمنتخب بلاده في قطر. وقد محا اللاعبان تباعاً الرقم القياسي السابق المسجل بإسم دجالما سانتوس الذي كان في السابعة والثلاثين في نهائيات عام 1966 في انكلترا.

يذكر ان الفيش يملك سجلاً رائعاً يتضمن احرازه 43 لقباً في مسيرة مظفرة قضى معظمها في أوروبا وتحديداً مع إشبيلية وبرشلونة الإسبانيين ثم باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.

ويبقى الرقم القياسي للاعب الأكبر سنا يخوض أحد المباريات مسجلا بإسم الحارس المصري عصام الحضري بعمر 45 عاماً في مونديال 2018 في روسيا. أما لاعب الميدان الأكبر سنا مشاركة فهو المهاجم الكاميروني روجيه ميلا بعمر 42 عاما في مونديال الولايات المتحدة عام 1994.
 

المنتخب البرازيلي داني ألفيش كأس العالم FIFA قطر 2022™
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