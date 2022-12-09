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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

داليتش: "تحلينا بالشجاعة وبذلنا كل ما بوسعنا"

قال زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا إن فريقه تحلى بالشجاعة وبذل كل ما بوسعه لتخطي البرازيل مضيفاً أن التأهل للمرة الثانية توالياً إلى نصف النهائي يعتبر إنجازاً.

AFP

وقال داليتش: "الكروات نجحوا في الذهاب بعيدا، تحلينا بالشجاعة، تهانينا لجميع اللاعبين ولكننا سنواصل الذهاب بعيدا. بذلنا كل ما في وسعنا وشكرا للذين لم يلعبوا ولا دقيقة ولكن عاشوا معنا هذه المباراة، هذا الفوز للشعب الكرواتي وكل كرواتي في كل أنحاء العالم. صحيح أنهم سيحبوننا اليوم، كرواتيا أظهرت لكم أن بإمكانها الفوز والان يجب أن تكونوا فخورين. إنها المرة الثانية تواليا التي تتأهل فيها كرواتيا الى نصف النهائي، إنه إنجاز".
                  
 

زلاتكو داليتش منتخب كرواتيا كأس العالم FIFA قطر 2022™
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