داليتش: "تحلينا بالشجاعة وبذلنا كل ما بوسعنا"

وقال داليتش: "الكروات نجحوا في الذهاب بعيدا، تحلينا بالشجاعة، تهانينا لجميع اللاعبين ولكننا سنواصل الذهاب بعيدا. بذلنا كل ما في وسعنا وشكرا للذين لم يلعبوا ولا دقيقة ولكن عاشوا معنا هذه المباراة، هذا الفوز للشعب الكرواتي وكل كرواتي في كل أنحاء العالم. صحيح أنهم سيحبوننا اليوم، كرواتيا أظهرت لكم أن بإمكانها الفوز والان يجب أن تكونوا فخورين. إنها المرة الثانية تواليا التي تتأهل فيها كرواتيا الى نصف النهائي، إنه إنجاز".



