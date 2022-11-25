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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

جراحة ناجحة للمدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز

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خضع المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز لجراحة ناجحة في ركبته اليمنى في مدينة إنسبروك النمساوية، بعدما تعرض لإصابة خطرة في مستهل مشوار منتخب "الديوك" في كأس العالم FIFA قطر 2022™.

AFP

وأوضح بطل ألمانيا في المواسم العشرة الماضية في بيان: "بعد تمزق الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، خضع لوكا هرنانديز لعملية جراحية ناجحة مساء الخميس في إنسبروك من قبل الطبيب كريستيان فينك".

وأضاف "سيبدأ مدافع بايرن ميونيخ إعادة تأهيله في الأيام المقبلة في ميونيخ".

ومن المتوقع أن يغيب هرنانديز عن الملاعب لفترة 6 أشهر على الأقل، ما سيجعله يغيب عن بقية الموسم الحالي مع بايرن.

وتعرض هرنانديز الذي لعب أساسياً في الفوز على أستراليا 4-1 بمفرده وهو يحاول اعتراض الكرة التي تأتى عنها الهدف الاسترالي الأوّل في الدقيقة التاسعة، ليخرج من الملعب ويحلّ شقيقه تيو بدلاً منه (13).

وتتصدر فرنسا حاملة اللقب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، أمام تونس والدنمارك مع نقطة لكل منهما، فيما تتذيل أستراليا الترتيب من دون أي نقطة.
 

منتخب فرنسا لوكاس هرنانديز كأس العالم FIFA قطر 2022™
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