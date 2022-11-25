جراحة ناجحة للمدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز

وأوضح بطل ألمانيا في المواسم العشرة الماضية في بيان: "بعد تمزق الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، خضع لوكا هرنانديز لعملية جراحية ناجحة مساء الخميس في إنسبروك من قبل الطبيب كريستيان فينك".

وأضاف "سيبدأ مدافع بايرن ميونيخ إعادة تأهيله في الأيام المقبلة في ميونيخ".

ومن المتوقع أن يغيب هرنانديز عن الملاعب لفترة 6 أشهر على الأقل، ما سيجعله يغيب عن بقية الموسم الحالي مع بايرن.

وتعرض هرنانديز الذي لعب أساسياً في الفوز على أستراليا 4-1 بمفرده وهو يحاول اعتراض الكرة التي تأتى عنها الهدف الاسترالي الأوّل في الدقيقة التاسعة، ليخرج من الملعب ويحلّ شقيقه تيو بدلاً منه (13).

وتتصدر فرنسا حاملة اللقب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، أمام تونس والدنمارك مع نقطة لكل منهما، فيما تتذيل أستراليا الترتيب من دون أي نقطة.

