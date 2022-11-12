بيدري: "أحلم بنهائي يجمع بين إسبانيا والأرجنتين"



وتحدث غونزاليس في تصريحات له، اليوم، عن توقعاته للمنتخبات المرشحة للفوز بالكأس العالمية، وقال: "أرى أنّ البرازيل والأرجنتين مرشحان لحصد اللقب.. أعتقد أنّ ليو يستحق الفوز بالمونديال".

وأضاف: "آمل أن نفوز باللقب، لكن إذا لم تفز إسبانيا بالبطولة، أتمنى أن يفوز بها ميسي مع منتخب الأرجنتين".

وأختتم تصريحاته بالقول: "أحلم باللعب في النهائي، أود أن تكون المباراة النهائية ضد الأرجنتين مع ميسي، أو ضد هولندا مع فرينكي دي يونغ".

ويلعب منتخب إسبانيا في نهائيات المونديال في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوستاريكا وألمانيا واليابان.