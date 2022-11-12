English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

بيدري: "أحلم بنهائي يجمع بين إسبانيا والأرجنتين"

من قبل

أعرب بيدري غونزاليس لاعب منتخب إسبانيا وفريق برشلونة، عن أمله في التتويج بلقب كأس العالم FIFA قطر 2022™ مع منتخب بلاده، لافتاً إلى أنّه يتمنى أيضاً أن يفوز زميله السابق في برشلونة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي باللقب مع منتخب الأرجنتين إذا لم تفز به إسبانيا.

Reuters


وتحدث غونزاليس في تصريحات له، اليوم، عن توقعاته للمنتخبات المرشحة للفوز بالكأس العالمية، وقال: "أرى أنّ البرازيل والأرجنتين مرشحان لحصد اللقب.. أعتقد أنّ ليو يستحق الفوز بالمونديال".

وأضاف: "آمل أن نفوز باللقب، لكن إذا لم تفز إسبانيا بالبطولة، أتمنى أن يفوز بها ميسي مع منتخب الأرجنتين".

وأختتم تصريحاته بالقول: "أحلم باللعب في النهائي، أود أن تكون المباراة النهائية ضد الأرجنتين مع ميسي، أو ضد هولندا مع فرينكي دي يونغ".

ويلعب منتخب إسبانيا في نهائيات المونديال في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوستاريكا وألمانيا واليابان.

منتخب إسبانيا منتخب الأرجنتين كأس العالم FIFA قطر 2022™ بيدري
السابق قوائم المنتخبات المشاركة في كأ
اقرأ
قوائم المنتخبات المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™ مع آخر التحديثات
التالي ميسي: "نسعى لتحقيق أفضل النتائ
اقرأ
ميسي: "نسعى لتحقيق أفضل النتائج في كأس العالم FIFA قطر 2022™"
-

آخر الأحداث

>