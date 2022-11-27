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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

المنتخب السعودي يفقد خدمات سلمان الفرج في كأس العالم FIFA قطر 2022™

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غادر سلمان الفرج معسكر المنتخب السعودي اليوم الأحد بسبب عدم قدرته على اللعب فيما تبقى من كأس العالم FIFA قطر 2022™.

reuters

وجاء في بيان: "سمح المدير الفني للمنتخب السعودي للاعب سلمان الفرج مغادرة المعسكر بناء على التقرير الطبي الذي أكد عدم قدرته على اللعب فيما تبقى من كأس العالم FIFA قطر 2022™، وحاجته لبرنامج علاجي". 
 

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