المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ مع آخر التحديثات

وستشهد المسابقة الكثير من المنافسة بعدما بدأت تتضح صورة المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ أو ما يسمى بدور الستة عشر في كأس العالم.

ما هو نظام التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™؟

وبعد أن كان منتخب فرنسا أول المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ تبدو معظم المنتخبات الكبرى قادرة على الوصول إلى دور الستة عشر بناء على نتائج الجولتين الأولى والثانية.

ويتأهل 16 منتخباً إلى ثمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ بحسب نتائجهم في مجموعاتهم التي ضمت كل واحدة منها أربعة منتخبات، حيث يصعد بطل ووصيف كل مجموعة إلى ثمن النهائي.

وفيما يتعلق بصدارة ووصافة كل مجموعة فيتم حسمها بناءً على عدد النقاط التي جمعها كل منتخب علماً أنّ القاعدة تشير إلى الفصل بفارق الأهداف كمعيار أول بين أي فريقين قد يتعادلا بالنقاط أو أكثر، ومن ثم أفضلية عدد الأهداف المسجلة ومن ثم المواجهات المباشرة بين الفرق المتعادلة بالنقاط.

المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس العالم المجموعات المنتخبات المتأهلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة فرنسا الخامسة السادسة السابعة البرازيل الثامنة البرتغال

وتبدأ مرحلة الدور ثمن النهائي في الثالث من ديسمبر المقبل بعد يوم من ختام دور المجموعات.

وترقب عشاق الكرة العربية التعرف على المنتخبات العربية المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ بشغف كبير خاصة وأنّ نتائج معظم الفرق كانت إيجابية في المرحلة الأولى.