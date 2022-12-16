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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

الحكمة اليابانية ياماشيتا تشيد بمشاركة السيدات في تحكيم كأس العالم FIFA قطر 2022™

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أشادت الحكمة اليابانية يوشيمي ياماشيتا بمشاركة الحكمات في مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

reuters

وقالت ياماشيتا في تصريح لها اليوم: "إن مشاركة السيدات في تحكيم مباريات المونديال فتحت الباب أمام المزيد من الفرص في المستقبل".

وكانت ياماشيتا من ضمن قائمة ضمّت 36 حكماً للساحة شاركوا في إدارة مباريات المونديال، والتي تختتم بعد غد الأحد.

كما أكدت أن كأس العالم FIFA قطر 2022™ كانت لحظة فارقة بالنسبة لكرة القدم، وطالبت الحكمات بانتهاز هذه الفرصة.

وقالت الحكمة البالغة من العمر 36 عاماً: "يجب أن يتم البناء على هذه الأشياء في المستقبل، حيث أريد أن يتم عمل المزيد".

تعد ياماشيتا أول حكمة تدير مباراة في دوري أبطال آسيا هذا العام، كما قامت بإدارة العديد من المباريات في الدوري الياباني للرجال.

وكشفت الحكمة اليابانية أن المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™، أعادت تذكيرها بمقدار "روعة كرة القدم".

وسجّلت الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابار حضوراً تاريخياً بعدما باتت أول حكمة تدير مباراة في كأس العالم للرجال وعملت الفرنسية ضمن طاقم تحكيم نسائي بالكامل، ضم إلى جانبها كلاً من نويزا باك من البرازيل وكارين دياز ميدينا من المكسيك.

يشار إلى أنه تم أيضاً اختيار 3 حكمات ضمن قائمة 69 من الحكام المساعدين، وذلك للمرة الأولى أيضاً في تاريخ كأس العالم. 


 

كأس العالم FIFA قطر 2022™
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