أرقام وإحصائيات بعد مباراة المغرب وكرواتيا

وفيما يلي بعض الأرقام والإحصائيات من مباراة تحديد المركز الثالث التي جرت على استاد خليفة الدولي:

- حقق منتخب كرواتيا المركز الثالث لكأس العالم للمرة الثانية بعد عام 1998، بينما سطر منتخب المغرب التاريخ بكونه أول منتخب عربي وإفريقي يدخل مربع الـ4 الكبار في كأس العالم.

- المركز الثالث لكأس العالم يذهب لمنتخب اوروبي للدورة الحادية عشرة على التوالي منذ عام 1982



- خسرت كرواتيا مباراتين فقط من 14 مباراة في آخر نسختين من كأس العالم (فاز 6 تعادل6)، وكانت الخسارتين ضد فرنسا في نهائي 2018 وضد الأرجنتين في نصف نهائي 2022.

- خسارتا المغرب في كأس العالم FIFA قطر 2022™ كانتا في مباراتين سجلت خلالهما أعلى نسبةٍ لها بالاستحواذ في البطولة (61% ضد فرنسا و49% ضد كرواتيا). قبل هاتين المباراتين، بلغ معدل استحواذ المغرب 31% في المباريات الـ5 التي لم تخسر بها (فاز3 تعادل2).

- تعادلت كرواتيا سلبياً مع المغرب في الجولة الأولى، قبل التفوّق في مواجهة تحديد المركز الثالث – ثالث مناسبة فقط في هذا القرن أن يواجه فريق منافساً مرتين في نسخةٍ واحدة دون أن يتعرّض للخسارة – البرازيل ضد تركيا في 2002 وبلجيكا ضد إنكلترا في 2018.

- هذا أول لقاء في كأس العالم يشهد تسجيل الفريقين في أول 10 دقائق من المباراة. في الواقع إن الفارق بين هدف كرواتيا الافتتاحي وهدف التعادل المغربي 112 ثانية.

- جوسكو غفارديول أصغر لاعب كرواتي يسجّل في كأس العالم (20 عاماً و328 يوماً)، وهو لاعب من 3 لاعبين فقط تحت 21 سجلوا في كأس العالم 2022 –(إلى جانب خافي مع إسبانيا وبيلينغهام مع إنكلترا).

- فقط ليونيل ميسي (16) ساهم بأهداف في كأس العالم أكثر من الكرواتي ايفان بيرزيتش في آخر 3 نسخ من البطولة (11 – 6 أهداف و5 تمريرات حاسمة).

- شارك لوكا مودريتش وإيفان بيرزيتش بشكل أساسي في جميع مباريات كرواتيا الـ17 في آخر 3 نسخ من كأس العالم. في الواقع فقبل مباراة الغد، فقط ليونيل ميسي شارك في هذا العدد من المباريات خلال هذه الفترة من البطولة (17).