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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

أرقام وإحصائيات بعد مباراة المغرب وكرواتيا

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بفوزه على أسود الأطلس 2-1، في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن كأس العالم FIFA قطر 2022™، حافظ منتخب كرواتيا على تواجده بين نخبة منتخبات العالم بعد أن حل ثانياً في مونديال روسيا 2018.

AFP

وفيما يلي بعض الأرقام والإحصائيات من مباراة تحديد المركز الثالث التي جرت على استاد خليفة الدولي:

- حقق منتخب كرواتيا المركز الثالث لكأس العالم للمرة الثانية بعد عام 1998، بينما سطر منتخب المغرب التاريخ بكونه أول منتخب عربي وإفريقي يدخل مربع الـ4 الكبار في كأس العالم.

- المركز الثالث لكأس العالم يذهب لمنتخب اوروبي للدورة الحادية عشرة على التوالي منذ عام 1982

-  خسرت كرواتيا مباراتين فقط من 14 مباراة في آخر نسختين من كأس العالم (فاز 6 تعادل6)، وكانت الخسارتين ضد فرنسا في نهائي 2018 وضد الأرجنتين في نصف نهائي 2022.

-    خسارتا المغرب في كأس العالم FIFA قطر 2022™ كانتا في مباراتين سجلت خلالهما أعلى نسبةٍ لها بالاستحواذ في البطولة (61% ضد فرنسا و49% ضد كرواتيا). قبل هاتين المباراتين، بلغ معدل استحواذ المغرب 31% في المباريات الـ5 التي لم تخسر بها (فاز3 تعادل2).

- تعادلت كرواتيا سلبياً مع المغرب في الجولة الأولى، قبل التفوّق في مواجهة تحديد المركز الثالث – ثالث مناسبة فقط في هذا القرن أن يواجه فريق منافساً مرتين في نسخةٍ واحدة دون أن يتعرّض للخسارة – البرازيل ضد تركيا في 2002 وبلجيكا ضد إنكلترا في 2018.

-   هذا أول لقاء في كأس العالم يشهد تسجيل الفريقين في أول 10 دقائق من المباراة. في الواقع إن الفارق بين هدف كرواتيا الافتتاحي وهدف التعادل المغربي 112 ثانية.

-    جوسكو غفارديول أصغر لاعب كرواتي يسجّل في كأس العالم (20 عاماً و328 يوماً)، وهو لاعب من 3 لاعبين فقط تحت 21 سجلوا في كأس العالم 2022 –(إلى جانب خافي مع إسبانيا وبيلينغهام مع إنكلترا).

-    فقط ليونيل ميسي (16) ساهم بأهداف في كأس العالم أكثر من الكرواتي ايفان بيرزيتش في آخر 3 نسخ من البطولة (11 – 6 أهداف و5 تمريرات حاسمة).

-   شارك لوكا مودريتش وإيفان بيرزيتش بشكل أساسي في جميع مباريات كرواتيا الـ17 في آخر 3 نسخ من كأس العالم. في الواقع فقبل مباراة الغد، فقط ليونيل ميسي شارك في هذا العدد من المباريات خلال هذه الفترة من البطولة (17).

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