أرقام هامة على هامش تأهل المغرب التاريخي إلى ربع نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™

• بلغ المنتخب المغربي الدور ربع النهائي في كأس العالم لأول مرة في تاريخه.

• أصبح منتخب أسود الأطلس رابع منتخب إفريقي يبلغ الدور ربع النهائي لكأس العالم بعد الكاميرون عام 1990 والسنغال عام 2002 وغانا عام 2010.

• المغرب يصبح أول منتخب عربي يتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم.

• اسبانيا تفشل في بلوغ الدور ربع النهائي لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

• كأس العالم FIFA قطر 2022™ أصبحت النسخة الخامسة من المونديال التي تشهد 7 تعادلات سلبية (0-0) بعد نسخ 1982 – 2006 – 2010 – 2014.

• أصبح المنتخب الإسباني هو ثاني منتخب يلعب للمرة الخامسة ركلات الترجيح في كأس العالم بعد الأرجنتين.

• أصبح المنتخب الإسباني هو أول منتخب في تاريخ نهائيات كأس العالم الذي يضيع أربع ركلات ترجيح في مباراة واحدة.

