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كأس العالم FIFA قطر 2022™
كأس العالم FIFA قطر 2022™

أرقام هامة على هامش تأهل المغرب التاريخي إلى ربع نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™

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شهدت مباراة المغرب وإسبانيا التاريخية في ثمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™ والتي انتهت على وقع صعود منتخب أسود الأطلس إلى الدور ربع النهائي، عدد من الأرقام الهامة نوجزها فيما يلي.

AFP

•    بلغ المنتخب المغربي الدور ربع النهائي في كأس العالم لأول مرة في تاريخه.

•    أصبح منتخب أسود الأطلس رابع منتخب إفريقي يبلغ الدور ربع النهائي لكأس العالم بعد الكاميرون عام 1990 والسنغال عام 2002 وغانا عام 2010.

•    المغرب يصبح أول منتخب عربي يتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم.

•    اسبانيا تفشل في بلوغ الدور ربع النهائي لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

•    كأس العالم FIFA قطر 2022™ أصبحت النسخة الخامسة من المونديال التي تشهد 7 تعادلات سلبية (0-0) بعد نسخ 1982 – 2006 – 2010 – 2014.

•    أصبح المنتخب الإسباني هو ثاني منتخب يلعب للمرة الخامسة ركلات الترجيح في كأس العالم بعد الأرجنتين.

•    أصبح المنتخب الإسباني هو أول منتخب في تاريخ نهائيات كأس العالم الذي يضيع أربع ركلات ترجيح في مباراة واحدة.
 

المنتخب المغربي كأس العالم FIFA قطر 2022™
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