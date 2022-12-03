أبرز أرقام مباراة الأرجنتين وأستراليا

من قبل beIN SPORTS December 3, 2022 22:24 تسجّل خلال مباراة الأرجنتين وأستراليا الكثير من الأرقام المميزة وخاصة بالنسبة للأسطورة ليونيل ميسي.