أبرز أرقام مباراة الأرجنتين وأستراليا

وانتصرت الأرجنتين على حساب أستراليا 2-1 لتتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™.
أبرز الأرقام:
- تأهلت الأرجنتين في 5 من آخر 6 مباريات في دور الـ16 بكأس العالم، الاستثناء الوحيد خلال هذه السلسلة كان في 2018 ضد فرنسا حاملة اللقب.
- دور الـ16 هو أبعد مرحلة وصلها المنتخب الأسترالي في كأس العالم، ودّع البطولة من هذا الدور كذلك في 2006 ضد إيطاليا التي توّجت باللقب في نهاية البطولة.
- ما زالت أستراليا بلا فوز أمام منتخبات أميركا الجنوبية في كأس العالم، خسرت في آخر 4 على التوالي وجميعها أمام منتخبات مختلفة البرازيل 2006، تشيلي 2014، بيرو 2018 والأرجنتين 2022.
- بات جوليان ألفاريز سادس لاعب أرجنتيني يسجّل في أول مباراتين له بكأس العالم، والأول منذ هيرنان كريسبو في 2006.
- إنزو فيرنانديز ثاني لاعب أرجنتيني يسجّل هدفاً ذاتياً في كأس العالم بعد روبيرتو بيرفومو ضد إيطاليا في 1974
- سجّل ليونيل ميسي أول هدف له في الأدوار الإقصائية بكأس العالم، أهدافه الـ8 السابقة بالبطولة تحققت في دور المجموعات. فقط غابرييل باتيستوتا (10) سجّل أهدافاً أكثر منه للأرجنتين في البطولة (9).
- شارك ميسي في مباراته الـ1000 خلال مسيرته مع المنتخب (169) والأندية – برشلونة 778 وباريس سان جيرمان 53، سجّل 789 هدفاً وقدّم 338 تمريرة حاسمة. أستراليا هو المنافس الـ129 الذي هز شباكه ميسي خلال مسيرته.