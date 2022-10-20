

• beIN SPORTS هي الوجهة الوحيدة المخصصة لمشاهدة جميع المباريات الـ 64 من بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ مباشرةً وحصريًا في 25 دولة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفرنسا

• أكثر من 120 شخصية من كبار مقدمي البرامج والمراسلين والمعلقين والمحللين، الدوليين والإقليميين والمحليين - أكبر وأفضل فريق مواهب والأكثر تنوعًا على الإطلاق

• تغطية باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية بدقة HD و 4K عبر 7 قنوات مخصصة للبطولة

• تُنشر الفيديوهات وأبرز اللقطات عبر حسابات beIN SPORTS على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية



سيقود مايسترو كرة القدم البرازيلي كاكا مجموعة من النقاد المميّزين خلال تغطية قنوات beIN SPORTS (beIN) الرياضية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. beIN SPORTS هي الناقل الرسمي للبطولة في 24 دولة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى فرنسا، وقد أعدت لذلك أكبر وأفضل فريق مواهب على الإطلاق، يضم 120 موهبة دولية وإقليمية ومحلية رائدة من الذكور والإناث.

فاز كاكا بكأس العالم لكرة القدم FIFA عام 2002، كما لعب 92 مرة مع منتخب بلاده، مسجّلًا 29 هدفًا. وينضم إلى الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2007، الفائز بكأس العالم لكرة القدم FIFA عام 2010، ديفيد فيا، والأسطورة الأرجنتيني غابرييل باتيستوتا، بالإضافة إلى النجوم السابقين لمنتخب إنجلترا غاري نيفيل، جون تيري، ليان ساندرسون، والدنماركي بيتر شمايكل، والإيطالي الفائز بكأس العالم لعام 2006 اليساندرو ديل بيرو، ومن فرنسا أرسين فينغر والفائز بكأس العالم لعام 1998 مارسيل ديساي، وقائد المنتخب الألماني الفائز بكأس العالم لعام 1990 لوثار ماتيوس، والهولندي رود خوليت، ونجم منتخب جمهورية أيرلندا جيسون مكاتير. كما سينضم مساعد مدرب غانا جورج بواتينغ إلى فريق beIN SPORTS خلال البطولة.

يتصدر الأسطورة المصري محمد أبو تريكة قائمة الأساطير من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين ينضمون إلى فريق beIN لكأس العالم، بالإضافة إلى اللاعبين المصريين المحترفين السابقين وائل جمعة وأحمد المحمدي وهيثم فاروق، والحكم المصري المحترف السابق جمال الغندور.

ويشارك في تمثيل شمال أفريقيا كل من المغربي يوسف شيبو، والجزائري رفيق صايفي، إلى جانب النجوم التونسيين حاتم الطرابلسي وطارق ذياب وطارق غديري وكريم حقي. وتشمل أساطير البلد المضيف قطر، والدول المجاورة - المملكة العربية السعودية والكويت: مبارك مصطفى، إبراهيم خلفان، عبد العزيز السليطي، ياسر القحطاني، طارق الجلاهمة، سعد الحوطي، وفيصل الدخيل.

ويأتي تمثيل أمريكا الشمالية من اللاعبين الدوليين الأمريكيين السابقين جيرمين جونز وكريستوفر سوليفان، بالإضافة إلى لاعبة خط الوسط الكندية السابقة كايلين كايل.



وبعد اعتزاله التحكيم، سيقدم مايك دين تحليلًا متخصصًا حول قوانين اللعبة طوال فترة البطولة عبر قنوات beIN SPORTS. وقد كان البالغ من العمر 54 عاما حكمًا مدرجًا في الفيفا بين عامي 2003 و2013، كما قام بتحكيم 560 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإجمالًا، فقد شارك أعضاء فريق beIN SPORTS لتغطية كأس العالم في أكثر من 2000 مباراة دولية، مما يجعلها تشكيلة هائلة تنقل البطولة إلى مشاهدي beIN بشكلٍ أقرب من أي وقت مضى.

كما يقود تغطية شبكة beIN باللغتين العربية والإنجليزية مجموعة عالمية المستوى من مقدمي البرامج، من بينهم محمد سعدون الكواري وأيمن جاده وعبد العزيز حمد النصر وعبد الله العلي وطارق الحماد وهشام الخلصي وباسل طبال ومهند الجالي ومحمد كيدان ولخضر بريش ومشاري الخزيم ونيكي كروسبي ورشمين تشودري وريتشارد كيز وآندي غراي، بالإضافة إلى أكثر من 50 مراسلًا من الدرجة الأولى، ينقلون ردود أفعال المشجعين على مدار الساعة محليًا وإقليميًا وعالميًا.

سيكون الحدث مهرجانًا لكرة القدم، من شأنه أن يلهم الملايين حول العالم. وستكون beIN SPORTS في الطليعة من خلال مبادرتها beINSPIRED – وهي منصة لرفع مستوى الرياضات المهمشة، وتعزيز حضور مجموعة متنوعة من المواهب عبر شاشات beIN. وبالإضافة إلى كلٍ من كايل وساندرسون وكروسبي وتشودري، ستنضم كاري براون إلى البرامج التي تبث باللغة الإنجليزية وكذلك آسيا عبد الله، ستيفاني سعد، خلود نوي، أريج سليم، نتالي رنتيسي، ليلى سماتي وشيماء الحمادي في البرامج التي تبث باللغة العربية.

سيتم تغطية كل لحظة من مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™ البالغ عددها 64 مباراة على سبع (7) قنوات beIN SPORTS مخصصة، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية بدقة HD بالإضافة إلى قناة مخصصة على مدار 24 ساعة بدقة 4K، مما يوفر تجربة مشاهدة لا مثيل لها في جميع أنحاء المنطقة.

يمكن العثور على الفيديوهات وأبرز اللقطات عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية الخاصة بقنوات beIN SPORTS طوال مدة البطولة، مما يتيح العديد من الطرق لمتابعة أضخم بطولة كرة قدم في العالم من خلال beIN SPORTS.

وقال السيّد محمّد البدر، مدير قنوات beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "أسابيع قليلة فقط تفصلنا عن انطلاق الحدث الرياضي الأضخم في العالم، لذا يسر beIN SPORTS أن تجمع أعظم فريق على الإطلاق من المواهب المتنوعة ليقدّم بكل فخر تغطية بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في 25 دولة حول العالم.

يتكون فريقنا الدولي والإقليمي والمحلي من أساطير كرة القدم، الذين شهدوا أهم أحداث كأس العالم - من المجد الدولي والمحلي، إلى أهم الأهداف في أكبر المباريات. سيثري فريقنا تغطية beIN SPORTS لكأس العالم ويساعد في خلق ذكريات تعيش مدى الحياة. كما سيكون احتفالًا لكرة القدم تنقله بكل فخر beIN SPORTS - موطن كرة القدم - إلى ملايين المنازل حول العالم".

ينطلق كأس العالم FIFA قطر 2022™يوم 20 نوفمبر - مباشرةً من استاد البيت، حيث تواجه الدولة المضيفة، قطر، الإكوادور، في تمام الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت جرينتش).

وتشمل المباريات الرئيسية الأخرى من دور المجموعات إسبانيا الفائزة بلقب البطولة عام 2010 ضد ألمانيا الفائزة باللقب عام 2014، يوم 27 نوفمبر، والأرجنتين ضد المكسيك في لوسيل، يوم 26 نوفمبر، وتُختتم مباريات المجموعة الثانية في 29 نوفمبر مع "الديربي المحلي" بين إنجلترا وويلز.

وستقام المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم في استاد لوسيل يوم 18 ديسمبر، في تمام الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت جرينتش).

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