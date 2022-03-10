وأكد بيان اللجنة العليا للمشاريع والإرث أن مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات سيحتضن مراسم إجراء القرعة بحضور أكثر من ألفي ضيف حيث ستتعرف المنتخبات المتأهلة على المجموعات التي ستتنافس فيها خلال البطولة التي تقام نهاية العام الجاري.
تحديد موعد قرعة نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
وأكد بيان اللجنة العليا للمشاريع والإرث أن مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات سيحتضن مراسم إجراء القرعة بحضور أكثر من ألفي ضيف حيث ستتعرف المنتخبات المتأهلة على المجموعات التي ستتنافس فيها خلال البطولة التي تقام نهاية العام الجاري.
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