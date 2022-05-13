النسخة الأصلية من كأس العالم تحط رحالها في العاصمة العمانية مسقط من قبل beIN SPORTS May 13, 2022 20:02 1:45 دقيقة وصلت اليوم إلى العاصمة العُمانيّة مَسقط النّسخة الأصليّة لكأس العالم ضمن جولتِها الترويجيّة لمونديال قطر 2022 وذلك بحضور شخصيّات رياضيّة عُمانيّة وعالميّة. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 1:40 دقيقة جلال الداودي: "المقابلة لم تكن سهلة" 1:44 دقيقة بديع أووك يشدد على رغبة الوداد بالتتويج باللقب 3:25 دقيقة الوداد يواصل التألق ويصل إلى نهائي أبطال إفريقيا 0:35 دقيقة بومان يفوز بالمرحلة السابعة من طواف إيطاليا 0:47 دقيقة رقم قياسي للدراج الإيطالي إينيا باستيانيني 0:49 دقيقة بايرن ميونيخ لن يسمح لليفاندوفسكي بالمغادرة 1:45 دقيقة النسخة الأصلية من كأس العالم تصل مسقط 0:52 دقيقة خليلهودزيتش يزور مـزراوي في أمستردام 0:33 دقيقة أنس جابر تطيح بسكاري وتبلغ نصف نهائي بطولة روما 2:59 دقيقة بنزيمة يواصل التميز ويعادل رقم راؤول غونزاليس