الاستاد الذي يعد أيقونة فريدة في عالم ملاعب ِ كرة القدم سيتم تدشينـُه رسمياً من بوّابة نهائي كأس أمير دولة قطر في الثاني والعشرين من شهر أكتوبر المقبل بين الريان والسد، ومن أهم الحقائق الخاصّة باستاد الثّمامة أنّ تصميمَه يحَتفي بالتّراث الغنيّ للمنطقة، والمستوحى من "القحفيّة" القبعة التقليدية التي يرتديها أهل الخليج.

ومن المقرر أن يستضيف الملعب ثماني مباريات في كأس العالم، من دور المجموعات وحتى الدور ربع النهائي، كما أنه سيكون بإمكان المشجعين الوصول إلى الاستاد عبر شبكة مترو الدوحة والحافلات، هذا ومن المقرر أن يتمم تفكيك الجزء العلوي للملعب عقب المونديال، وإنشاء فرع لمستشفى أسبيتار للطب الرياضي، وفندق من فئة الخمس نجوم.

